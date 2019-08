Sam Feldt was vorige zomer een paar maanden uit de running vanwege een scooterongeluk, maar heeft dit jaar een druk programma. Zo geeft hij dit weekend drie shows, waarvan eentje op Mysteryland. NU.nl interviewt Feldt aan de hand van zijn recente zoekgeschiedenis op Spotify.

Over dj Sam Feldt Sam Feldt (26) kwam dankzij zijn ouders al op jonge leeftijd in aanraking met muziek. Na een remix van Show Me Love van Robin S en een samenwerking met Lucas & Steve bracht hij in 2017 zijn debuutplaat Sunrise tot Sunset uit. Inmiddels heeft hij meerdere albums op zijn naam staan en reist hij de wereld over met zijn muziek.

Sam Feldt

"Ik kreeg te horen dat ik nu bijna zestien miljoen luisteraars per maand heb op Spotify en dat wilde ik even checken. Ik sta op de 158e plek van meest beluisterde artiesten ter wereld. Dat zijn absurde getallen. Het is de afgelopen tijd hard gegroeid. Twee van m'n laatste platen hebben het heel goed gedaan: de edit van Way Back Home heeft een half miljoen streams per dag en m'n nieuwste single, Post Malone, gaat door het dak heen. Daar luisteren meer dan een miljoen mensen per dag naar en het staat in de hitlijsten in Amerika en Engeland. Het zou wel leuk zijn als het ook wordt opgepakt op de radio, dat is nu een beetje aan het gebeuren. Veel mensen denken dat radio dood is, maar het is nog steeds een belangrijk medium om muziek te ontdekken. Mensen die mij al kennen luisteren mijn muziek via Spotify, maar radio is een belangrijk platform om nieuwe fans aan te trekken. Als ik in Nederland ben, luister ik ook wel radio. Meestal schakel ik tussen SLAM!, waar ik op vrijdag ook m'n eigen radioshow heb, en 538."

Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B) - South of the border

"Dit nummer staat ertussen omdat ik door het label van Ed Sheeran ben gevraagd voor een remix. Ik weet nog niet precies wanneer die uitkomt, waarschijnlijk volgende maand. Elke nieuwe plaat begint voor mij bij de stem. Ik heb - op een uitzondering na - geen enkel nummer waar geen vocalen in zitten, dat is voor mij de leidraad. Vervolgens ga ik een nieuw akkoordenschema bouwen en het arrangement inbouwen. Voor deze remix heb ik een stukje van de vocalen ook weer opnieuw gebruikt. In principe word je redelijk vrij gelaten bij het maken van een remix; degene die jou benadert kent jouw stijl. Ik heb de eerste versie nu opgestuurd dus het is even afwachten. Ik heb wel het idee dat ik er een Sam Feldt-plaat van heb kunnen maken. Soms krijg je feedback en volgt er een tweede versie, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een hele remix werd afgekeurd. Ik heb nooit eerder een remix gemaakt voor Ed Sheeran. Het stond wel op m'n lijstje; hij is een van de grootste popartiesten van dit moment. Ik ben fan van zijn stem en zijn muziek, I See Fire is mijn favoriete nummer."

"Als het zo uitkomt, ga ik misschien de Ed Sheeran-remix draaien op Mysteryland. Ik speel daar met een liveband - een trompettist, saxofonist, drummer en pianist - dus ik heb wel minder vrijheid om te improviseren. We spelen op festivals ongeveer dezelfde set, dus 80 procent van wat ik draai ligt wel vast."

Anjunadeep Recommends en Walls - Joris Voorn Remix

"Anjunadeep is het label van Above & Beyond. Zij raden via deze playlist muziek aan. Het is heerlijke, melodieuze muziek om naar te luisteren en om bij weg te dromen, net als de remix van Joris Voorn. Dit soort muziek luister ik heel graag om te ontspannen. Ik heb er vandaag bijvoorbeeld naar geluisterd terwijl ik m'n mails aan het beantwoorden was."