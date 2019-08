Eight Mile, de uitgever van de muziek van rapper Eminem, heeft een aanklacht ingediend tegen Spotify. De streamingdienst zou volgens Eight Mile meer dan 250 nummers van de rapper hebben gereproduceerd zonder hiervoor over een licentie te beschikken, zo meldt The Hollywood Reporter.

De rechtszaak dient woensdag bij de federale rechtbank in het Amerikaanse Nashville.

De uitgever beschuldigt Spotify van een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht en beweert dat het voor mogelijk miljarden dollars aan inkomsten misloopt door de reproductie van nummers.

Volgens de aanklacht die in handen is van The Hollywood Reporter, heeft Spotify geen licentie voor de composities van de rapper. Eight Mile zegt in gesprek met het Amerikaanse medium niets van Spotify gehoord te hebben.

"Ondanks dat de nummers miljarden keren zijn gestreamd heeft Spotify geen verantwoording afgelegd aan Eight Mile, of Eight Mile betaald voor de streams. In plaats daarvan heeft Spotify een of andere vorm van willekeurige betalingen gehanteerd, die slechts bedoeld zijn om een fractie van de streams voor hun rekening te nemen."

Eight Mile beweert dat Spotify zich niet aan de regels in de Music Modernisation Act (MMA) heeft gehouden, een wet die sinds vorig jaar oktober van kracht is. De wet zou er onder meer voor moeten zorgen dat songwriters betaald krijgen.

Eminem is met meer dan 32 miljoen luisteraars per maand enorm populair op Spotify. Zo werd zijn hit 'Till I Collapse (2002) bijvoorbeeld meer dan 700 miljoen keer gestreamd.