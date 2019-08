De Amerikaanse metalband Slipknot treedt op 28 januari 2020 op in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Het concert is onderdeel van de Europese tournee, waarvan de verschillende steden onlangs al bekend werden gemaakt. De reeks concerten staat in het teken staat van We Are Not Your Kind, het zesde studioalbum van de metalband. De deathmetalband Behemoth is uitgenodigd voor een gastoptreden.

We Are Not Your Kind, het eerste album in vijf jaar van Slipknot, werd begin augustus uitgebracht en kende een succesvolle start. Het album staat inmiddels op de tweede plek van de Nederlandse Album Top 100.

Slipknot werd in 1995 opgericht en bracht vier jaar later zijn officiële debuutalbum uit. De band werd binnen korte tijd erg populair en verkreeg direct veel aandacht door de horrormaskers die de bandleden droegen. In 2015 trad de band voor het laatst op in Nederland. Ze stonden toen zowel in de Heineken Music Hall als op het festival Fortarock in het Nijmeegse Goffertpark.

De kaartverkoop start volgende week vrijdag.