De Russische schilder Vladimir Kush die in januari een aanklacht indiende tegen zangeres Ariana Grande omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het stelen van zijn idee in haar videoclip God is a Woman, heeft zijn aanklacht ingetrokken. Dat meldt Pitchfork.

In de originele aanklacht claimden de advocaten van Kush dat het beeld waarin Grande in de vlam van een kaars danst, wel erg veel lijkt op de schilderijen van de Rus: The Candle en The Candle 2. Ook daarop is een vrouw te zien die danst in de vlam van een kaars.

Kush en de vertegenwoordiging van de zangeres zijn in gesprek gegaan en tot een overeenkomst gekomen. Over de inhoud van die overeenkomst is nog niets bekend.