Dit weekend vindt Lowlands plaats. Hieronder vind je recensies van verschillende bands en artiesten die op het festival in Biddinghuizen hebben opgetreden.

Vrijdag

De Staat - Trouw

"De Staat vervangt vrijdagavond The Prodigy als Lowlands-headliner, omdat Keith Flint, de leadzanger van de Britse danceband, begin dit jaar overleed. In 27 jaar Lowlands is de Nijmeegse band de derde Nederlandse afsluiter, na Junkie XL en Anouk; voor Florim en co de belangrijkste show tot nu toe. (…) En natuurlijk gaat het bij ‘Witch Doctor’ van De Staat los. Overal in de tent vormen zich kolkende mensenmassa’s, naar de videoclip van het nummer, waarin Florim als een sjamaan drieduizend animatiepoppetjes om zich heen laat dansen. Florim, weer op zijn minipodium in het publiek, ziet dat zijn band zich als een waardige vervanger van The Prodigy toont."

De Staat - de Volkskrant

"De Staat torent al snel hoog boven de toch al niet misselijke eigen bühnereputatie uit. (…) Stonerrock à la Queens Of The Stone Age? Das war einmal. De Staat heeft een weids eigen universum van dwingende, eclectische heavy disco geschapen, een uitgestrekte muzikale matrix waarvoor de enorme Alpha-spelonk symbool staat. De band klinkt hard, helder, aanstekelijk en poppy. (…) Zelden zo nadrukkelijk het gevoel gehad dat je hier in de open Alpha-kathedraal naar de festivalrockshow van een nieuw tijdperk staat te kijken, de circustenten en bouwsteigers ver voorbij."

De Staat - AD

"De afsluiting ervan was er eentje van Nederlands topniveau. (…) De band speelde - bijgestaan door hiphoproutiniers Rico & Sticks - een doordachte en donderend harde set, knap begonnen met een gedragen cover van The Prodigy's Firestarter. Torre Florim zong hem vanaf een podiumeiland midden in de Alpha. Het bleek een van de vele investeringen die de band, die ook een dubbele lichtmuur en een loopbrug opbouwde, had gedaan. De hiphop van Rico & Sticks won aan kracht door de grommende begeleiding van De Staat, dat het beste optreden van de openingsdag gaf."