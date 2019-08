The Good, the Bad & the Queen, de muziekformatie met Blur-zanger Damon Albarn, basgitarist Paul Simonon (The Clash), gitarist Simon Tong (The Verve) en drummer Tony Allen (Afrobeat), heeft vrijdag op Lowlands laten weten dat hun optreden in Biddinghuizen hun laatste was.

Voordat de band hun derde nummer ten gehore bracht, deelde Albarn het nieuws. "Dit is ons laatste optreden. Hierna zijn we klaar."

Ook op het Twitter-account van de band werd het besluit, zij het op cryptische wijze, aangekondigd. "Vanavond de finale! Wie is erbij?"

The Good, the Bad & the Queen werd in 2005 opgericht en bracht in dat jaar hun debuutalbum uit. In 2018 verscheen de opvolger Merrie Land.