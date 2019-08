De Libanees-Britse zanger Mika komt in oktober met een nieuw album. My Name Is Michael Holbrook verschijnt op 4 oktober, meldt de zanger op Twitter.

Mika bracht zijn recentste album No Place In Heaven in 2015 uit. Eerder dit jaar keerde hij terug met de single Ice Cream, die ook op My Name Is Michael Holbrook komt te staan. De plaat is overigens vernoemd naar de echte naam van de popster. Tegelijkertijd met de aankondiging van zijn album, brengt hij ook de single Tiny Love uit.

Mika brak in 2007 door met zijn album Life In Cartoon Motion waarop de hits Grace Kelly en Relax, Take It Easy staan. Van de opvolger The Boy Who Know Too Much werden We Are Golden en Rain nog hits, maar daarna werd het in de Nederlandse hitlijsten stil rond Mika.

Wel komt hij in februari naar Utrecht voor een concert in TivoliVredenburg, waar hij zijn nieuwe plaat zal presenteren.