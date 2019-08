Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Miley Cyrus - Slide Away

Miley Cyrus brengt enkele dagen na de bekendmaking van haar relatiebreuk een nieuwe single uit. De zangeres was nog geen jaar met acteur Liam Hemsworth getrouwd toen de twee besloten een punt achter hun huwelijk te zetten. Op het nieuwe nummer Slide Away lijkt Cyrus haar kant van het verhaal te vertellen. "Once upon a time, it was paradise, once upon a time, I was paralyzed. Think I'm gonna miss these harbor lights, but it's time to let it go", zingt ze. Het is de eerste nieuwe single sinds het uitbrengen van de EP She Is Coming eerder dit jaar. Cyrus liet eerder al weten dat er nog twee EP's, die samen een album vormen, aankomen.

Beluister het nummer hier

Martin Garrix & Bonn - Home

Martin Garrix was eerder dit jaar tijdelijk uitgeschakeld door een enkelblessure, maar keerde onlangs weer terug op het podium. Ook heeft hij nieuwe muziek om te promoten. De uit Amstelveen afkomstige dj, die eerder al samenwerkte met popsterren als Dua Lipa, Troye Sivan en Bebe Rexha, heeft het lied Home opgenomen met Bonn.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - Lover

Taylor Swift brengt op 23 augustus haar zevende album Lover uit. Van de plaat deelde ze tot nu toe al de singles ME!, You Need To Calm Down en The Archer. Daar voegt ze nu het titellied Lover aan toe. Op het romantische liefdesliedje keert Swift terug naar haar het countrygeluid waar ze ooit mee doorbrak en zingt ze hoe ze voor altijd samen wil zijn met haar huidige vriend, Joe Alwyn.

Beluister het nummer hier

Roxeanne Hazes - Mama Was Een Klootzak

Roxeanne Hazes is druk bezig met de aanloop naar het uitbrengen van haar tweede soloalbum. Van de plaat verscheen eerder al de single Bonnie & Clyde, haar eerste werk sinds het album In Mijn Bloed uit 2017. De volgende single heet Mama Was Een Klootzak. Het gaat niet over de band met haar moeder Rachel Hazes, maar is gericht aan haar zoontje Fender. Hazes bezingt haar wilde jaren en hoe ze daarin soms een "klootzak" voor haar omgeving was.

Beluister het nummer hier

Josylvio - HAAT

Zoals veel Nederlandse rappers brengt Josylvio aan de lopende band nieuwe nummers uit. Dit jaar deelde hij onder meer al Money Baby, Body en Cake. Zijn nieuwste single heet HAAT en is geproduceerd door Jack $hirak. Op de plaat rekent Josylvio op geheel eigen wijze af met alle "haters".

Beluister het nummer hier

Normani - Motivation

Voormalig lid van meidengroep Fifth Harmony Normani hoopt het succes van haar collega Camila Cabello, die deel uitmaakte van dezelfde groep, te evenaren. Terwijl Cabello in de top van de hitlijsten staat met haar duet Senorita met Shawn Mendes, heeft Normani de hulp ingeroepen van Ariana Grande, die meeschreef aan haar nieuwe single Motivation. Normani behaalde eerder al succes met duetten met Khalid en Sam Smith.

Beluister het nummer hier