Nicky Romero (30) heeft een drukke zomer: de dj draaide onlangs in Las Vegas en komend weekend staat hij weer in de line-up van Mysteryland. Naar wat voor muziek luistert hij buiten zijn dj-sets om? NU.nl interviewt Romero aan de hand van zijn recente zoekgeschiedenis op Spotify.

Over dj Nicky Romero De dj, echte naam Nick Rotteveel, uit Amerongen belandde al op 23-jarige in de DJ Mag top 100, waar hij binnenkwam op een zeventiende plek. Hij werkte samen met David Guetta, met wie hij ook goed bevriend raakte. Met Avicii maakte hij I Could Be the One. Het nummer werd wereldwijd een grote hit.

Fleetwood Mac - Songbird

"Ik hou eigenlijk meer van oudere nummers dan van wat nu hip is. In muziek van nu hoor ik vaak muziek van vroeger. In Songbird hoor ik bijvoorbeeld gelijkenissen met akkoorden uit nummers van Ed Sheeran. Songbird vind ik een van de mooiere nummers van Fleetwood Mac, een van die bands van wie de nummers heel bekend zijn, maar de band zelf niet. Laatst speelde ik vier nummers van hen voor een kennis van mij, en die dacht dat het vier nummers van vier verschillende artiesten waren."

John Mayer

"John heeft het sologitaarspelen weer hogerop getild. Hij heeft een enorm gitaartalent en weet er ook bij te zingen, wat heel mooi matcht bij elkaar. Zijn muziek heeft een fijne vibe. Er zijn maar een paar van dat soort artiesten en hij is daar één van. Naar zijn concert in oktober ga ik niet, al zou ik wel willen. Dat ligt vooral aan mijn krappe tijdschema. Wel heb ik Michael Jackson twee keer live gezien, UB40 en ook Toto. Ik hou gewoon van die songs van vroeger."

John Denver

"Denver heeft veel liedjes geschreven waar mijn vader naar luisterde, zoals Calypso. Het leuke aan Denver is dat je in de eerste seconde gelijk hoort dat hij het is. Zijn muziek klinkt alsof het allemaal in een stoffige kamer is opgenomen, het doet me denken aan de sfeer uit de serie Stranger Things. Hij wist eenvoud om te zetten in complexe nummers, heel inspirerend."

Ed Sheeran

"Tja, wie heeft Ed niet in zijn zoeklijstje staan? Die man heeft zo veel hits op zijn naam. Hij heeft net een nieuw album gemaakt (No. 6, red.) en daar was ik benieuwd naar. Het klinkt tof, vooral zijn samenwerkingen met Yebba en Skrillex, een collega uit ons vakgebied. Sheeran is gewoon zo'n multitalent, hij is een van de weinige artiesten die op een stage staat met alleen zijn gitaar. Als de kans er is, zou ik zeker eens met Ed willen samenwerken. Ik denk dat ik zo veel van hem kan leren."

Adele

"Adele en Ed zijn een beetje als Ajax en Feyenoord: net als Ed is het een zeldzaam talent, dat veel emoties weet te leggen in haar muziek. Ed is misschien net wat unieker, omdat hij zijn muziek niet alleen zelf schrijft, maar ook speelt. Adele haalde wel de grap van de eeuw uit: ze was een paar jaar weg, kwam terug met de zin 'Hello, it's me' en het werd gelijk de track van het jaar."