In Last Christmas, een nieuwe romantische comedy die is gebaseerd op het gelijknamige kerstnummer van Wham!, zal een niet eerder verschenen liedje van George Michael te horen zijn. Het gaat om een nummer afkomstig van het onuitgebrachte album waar de zanger vlak voor zijn overlijden mee bezig was.

"Het is een geweldig liedje en ik verheug me erop dat de hele wereld het mag horen", vertelt Paul Feig, de regisseur van Last Christmas, aan BBC.

Feig noemt het nummer, waarvan de titel nog niet is bekendgemaakt, "feestelijk". "Het leuke is dat we het hele liedje, dat zes minuten duurt, mogen laten horen in de film. Dat is fijn, want je wil niet maar vijftien seconden laten horen van een nummer dat niemand nog eerder heeft gehoord."

De regisseur licht toe dat het liedje aan het eind van de film en tijdens de aftiteling te horen zal zijn.

Muziek van Michael speelt grote rol in film

De muziek van Michael, die in 2016 op Eerste Kerstdag overleed, zal volgens Feig een grote rol spelen in Last Christmas.

"Het is geen musical, maar de muziek van George is wel van invloed op het verhaal. Er zitten scènes in waarin de personages interactie hebben met de muziek en scènes waarbij het dient als achtergrondmuziek", legt de regisseur uit.

Michael tekende vlak voor zijn overlijden een contract waarin hij akkoord ging met een film die dezelfde titel draagt als de grote Wham!-kersthit uit 1984. Voor zijn solocarrière van start ging, maakte Michael deel uit van die band.

Last Christmas is in december in de bioscopen te zien.