Christina Aguilera staat erbij stil dat het deze maand twintig jaar geleden is dat haar naar zichzelf vernoemde debuutalbum verscheen. De zangeres bracht de plaat in 1999 op de markt en komt op 23 augustus met een exclusieve nieuwe versie, zo is te lezen op Instagram.

De speciale versie van het album wordt in bundels verkocht, waarvan er duizend op de markt worden gebracht. Op de digitale versie van het album staan ook niet eerder uitgebrachte remixes en a-capellaversies. Ook bevatten de bundels artikelen als T-shirts en cassettes.

Aguilera brak in 1999 door met de single Genie In A Bottle, die wereldwijd een grote hit werd. Met opvolgers What A Girl Wants en Come On Over (All I Want Is You) wist ze ook de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten te bemachtigen.

Aguilera bracht sindsdien nog vijf Engelstalige albums uit, waarvan Liberation uit 2018 de meest recente is. Met deze plaat ging de zangeres op tour en stond ze in juli in de Amsterdamse Ziggo Dome.