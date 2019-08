Plácido Domingo zou volgens onderzoek van persbureau AP meerdere vrouwen jarenlang seksueel onder druk hebben gezet. De operazanger is al ruim zestig jaar actief in de operawereld, maar hoe ziet de carrière van de 78-jarige artiest er tot dusver uit?

Domingo komt op 21 januari 1941 ter wereld in het Spaanse Madrid. Zijn ouders, beiden actief als zanger, merken al snel dat hij heel muzikaal is: op vijfjarige leeftijd kan hij na het bezoeken van een operette hele melodielijnen daaruit meeneuriën.

Zijn ouders laten hem in kinderoperettes meespelen en zorgen ervoor dat hij pianolessen volgt, later ook aan het conservatorium in Mexico, waar hij dan met zijn familie woont. Hier leert Domingo ook dirigeren en zingen.

Zijn eerste grote optreden is in Luisa Fernanda, als vervanger van een zieke hoofdrolspeler. Er volgen veel meer optredens, als pianist, tenor en bariton. "Als mensen me nu vragen hoe ik die zware werkdruk volhield, kan ik alleen maar antwoorden dat het me al op jonge leeftijd heeft voorbereid op mijn carrière en dat ik er nu ontzettend van geniet", vertelt Domingo in zijn autobiografie die in 1983 verschijnt.

'Indrukwekkende verschijning, grootse stem'

Zijn operadebuut maakt de zanger in 1961. Hij speelt de hoofdrol in de bekende opera La traviata. Vier jaar later doet hij auditie bij New York City Opera en niet lang daarna maakt hij zijn opwachting in diverse grote producties, zoals Carmen en Don Rodrigo. De zanger wordt door critici geroemd om zijn indrukwekkende verschijning en grootse stem. Rond deze tijd trouwt hij met collega-zangeres Marta Ornelas, met wie hij nog steeds gehuwd is.

Domingo wordt een gevestigde naam in de operawereld en wint in 1971 de Grammy voor de beste solozanger in een opera. In zijn carrière zullen later nog acht Grammy's en vier Latin Grammy's volgen.

Het blijft niet bij zingen: in 1973 dirigeert hij zijn eerste operavoorstelling, wat hij voor New York City Opera doet. Tot dusver dirigeerde hij ruim driehonderd opera's en andere klassieke concerten. Ook maakt hij uitstapjes naar het witte doek; zo speelt hij mee in filmversies van opera's als La traviata, Otello en Carmen.

Een steeds grotere naam

Domingo bereikt een groter publiek als hij in 1981 met zanger John Denver het duet Perhaps Love uitbrengt, dat afkomstig is van zijn eerste, gelijknamige popalbum. Hij is te zien in grote talkshows en programma's en wordt hierdoor ook bekend onder niet-operaliefhebbers. Hij waagt zich tijdens zijn Christmas in Vienna-concerten, die hij met operazanger José Carreras en Diana Ross organiseert, ook aan het popgenre.

De zanger maakt ook deel uit van het bekende gelegenheidstrio De Drie Tenoren, dat hij samen met Luciano Pavarotti en José Carreras vormt. Hun eerste optreden geven ze in Rome, aan de vooravond van het wereldkampioenschap voetbal in 1990. De formatie boekt grote successen en reist de hele wereld over voor concerten.

Sommige operaliefhebbers uiten echter kritiek op De Drie Tenoren, omdat ze het genre te schande zouden maken. "Natuurlijk is het geen opera, dat pretenderen we ook niet", luidt het commentaar van Domingo. "We respecteren deze mening, maar dan moet je ook niet naar onze optredens komen." In 2003 is hun laatste optreden als trio.

Gastrolletje in The Simpsons

Domingo gaat daarna weer fulltime solo verder en zingt ook meer baritonrollen, waaronder de titelrol in Simon Boccanegra. Zijn naam is ondertussen ook gevestigd in de popcultuur; hij wordt vaak aangehaald in populaire series als Seinfeld en Everybody Loves Raymond en maakt af en toe ook zijn opwachting in een veelbekeken show.

Zo worden er geanimeerde versies van hem gemaakt in The Simpsons, MTV's Celebrity Deathmatch en Animaniacs en speelt hij gastrolletjes in The Cosby Show en Sesamstraat.

De zanger zet zich ook veelvuldig in voor goede doelen. Regelmatig geeft hij benefietconcerten, zo ook na de grote aardbeving in Mexico in 1985, waarbij enkele van Domingo's familieleden om het leven komen. Ook doet hij vrijwilligerswerk in het land.

In 2010 moet hij een stap terug doen als hij wordt gediagnosticeerd met darmkanker. Hij wordt schoon verklaard, maar blijft ondanks zijn leeftijd hard werken. "Het zou juist zwaar voor me zijn om drie maanden niet te hoeven reizen", vertelt hij in een interview met The Telegraph.

Maar hij bewaart zijn stem vooral voor zijn publiek. "Ik moet zo veel repeteren dat ik in mijn vrije tijd sporadisch zing. Hoewel enkele van mijn beste optredens plaatsvonden onder de douche."

Meerdere vrouwen stemden tegen zin in in met seks

Nu ligt de zanger onder vuur, nadat meerdere vrouwen tegen AP hebben gezegd dat zij jarenlang onder druk zijn gezet door de wereldberoemde operazanger. De meeste geïnterviewde vrouwen stonden aan het begin van hun loopbaan in het vak toen zij door Domingo werden benaderd.

Zij zouden geen nee hebben durven zeggen en daarom hebben ingestemd met seks. Domingo zou het dreigement hebben geuit dat hij hun carrières kapot zou maken als ze nee zouden zeggen.