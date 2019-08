Rapper Dopebwoy heeft een enorme hit gehad met zijn nummer Cartier en ook zijn andere nummers zijn populair op streamingdiensten. Zijn inspiratie voor het maken van muziek is afkomstig van zijn vader, die hem aanbeval clubmuziek te gaan maken.

De vader van de 25-jarige rapper werkt al jaren als dj in discotheken onder de naam DJ Flash. Toen Dopebwoy - die in het echt Jordan Jacott heet - het nummer Alarm maakte, kwam zijn vader met de aanbeveling meer nummers te maken die het in clubs goed zouden doen.

"Daar zat een verse in dat mensen konden meezingen: 'Bil hoog, hoofd laag, chillen in de vip (vipruimte, red.), jij bent nooit daar'", aldus de muzikant, die zijn vader nog altijd dankbaar is voor zijn goede raad. "Mijn doel was altijd: zoveel geld verdienen dat mijn ouders niet meer hoeven te werken. Mijn moeder werkt nog, maar ik betaal wel haar huur. Dat ga ik mijn hele leven blijven doen."

In zijn nummers vertelt Jacott niet hoe hij zich voelt. "Mensen in de club willen niet horen hoeveel pijn je voelt. Een verhaal over hoe moeilijk het is en dat je de huur niet kunt betalen, dat willen ze niet schreeuwen als ze dronken zijn. Ze willen luisteren naar teksten over hoeveel flessen je hebt en in welke auto je rijdt."

Omdat hij altijd al iets met mode wilde doen, verwerkt hij dat nu in zijn muziek. "Ik weet er veel van, ik zit in die scene. Over drugs zou ik nooit rappen, daar heb ik niets mee."