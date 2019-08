Drake heeft een record gevestigd in de Amerikaanse hitlijsten. De rapper is nu de soloartiest met de meeste noteringen in de Billboard Hot 100. Hij heeft met maar liefst 203 liedjes in de lijst gestaan, meldt Billboard maandag.

Drake bracht vorige week zijn nieuwe plaat Care Package uit. Zes liedjes van dit album wisten een notering in de Billboard Hot 100 te behalen.

Het totaal komt hiermee op 203, wat het hoogste aantal noteringen voor een soloartiest ooit is. Drake hoeft hiermee alleen de castleden van de televisieserie Glee voor zich te dulden, die met nummers uit de serie 207 noteringen behaalden.

De Canadese rapper en zanger behaalde met 35 liedjes de top tien in de VS. Alleen Madonna scoorde meer toptienhits. Zij kwam met 38 singles in de hoogste regionen van de Billboard Hot 100 terecht.

Care Package is tevens Drakes negende plaat die de eerste plek behaalt in de albumlijst. De Canadese rapper en zanger brak in 2009 door met het lied Best I Ever Had. Dit nummer leverde hem zijn eerste notering in de top honderd op. In Nederland waren One Dance en In My Feelings zijn grootste hits. Beide nummers behaalden de eerste plaats.

Het is overigens niet het eerste record dat Drake dit jaar breekt. De rapper won in mei twaalf Billboard Awards wat zijn totaal op 27 brengt. Geen enkele andere artiest wist zoveel prijzen in de wacht te slepen.