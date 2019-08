Het duo The Opposites kwam afgelopen weekend tijdens het hiphopfestival Appelsap weer even bij elkaar en zette volgens recensenten een legendarisch optreden neer.

NRC - 'Even voelt het alsof ze weer begin twintig zijn'

"Wie stil kan staan op de schuddende houten vlonder tijdens hardcore-expansies van hitsingles als Licht Uit en Broodje Bakpao is een knappe. (…) Daar staat Big2, met zijn armen gespreid de energie van het kolkende, zwetende publiek absorberend. En daar gaat Willem, net als in 2013, met een salto het publiek in. Wat zijn ze enthousiast, goed bij stem en wat hebben ze een plezier met elkaar. Even voelt het alsof deze mannen weer begin twintig zijn en nooit uit elkaar zijn geweest. Dit optreden was niet minder dan legendarisch. Appelsap miste de Amerikaanse namen helemaal niet. Waarom zou je ook, als de eigen scene het publiek in een grotere extase kan brengen?"

Lees hier de volledige recensie

Het Parool - 'Optreden was ijzersterk'

"Toen de mannen om 21.45 uur het podium betraden, voelde het alsof alle andere artiesten daarvoor slechts als voorprogramma hadden gediend. (…) Het optreden was ijzersterk, vooral vanwege het nostalgische gevoel dat het duo wist op te roepen. In een hoog tempo wisselden ze de grootste hits als Me Nikes, Hey DJ en Dom, Lomp & Famous af. Bijgestaan door bevriende artiesten als Willie Wartaal, Sef en Dio. Met misschien wel hun grootste hit Sukkel Voor De Liefde kregen ze het hele Flevopark stil en met Thunder waren ze de enigen die de grond letterlijk deden trillen."

3voor12 - 'Jonge rappers kunnen nog wat leren van de dynamiek'

"Meteen krijg je weer nostalgie naar de hoogtijdagen van The Opposites. De hardstylebreaks die toen zo'n impact hadden, voelen nu wellicht een tikkeltje gedateerd. De een-tweetjes tussen Willem en Twan zijn niet zo guitig als vijf jaar geleden. Maar het is heerlijk om ze weer aan het werk te zien, en zo’n beetje alle jonge rappers die vandaag op Appelsap speelden kunnen nog wat leren van de dynamiek in deze show, de wall of death-publieksparticipatie, de flarden trance en hardcorevibes die door hun eigen hits heen worden verweven. Ja, en die krankzinnige salto natuurlijk."

Lees hier de volledige recensie