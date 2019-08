Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Davina Michelle - Better Now

Davina Michelle oogstte lof uit binnen- en buitenland toen haar cover van de Pink-hit What About Us het internet over ging. De Amerikaanse popster reageerde zelf op het filmpje en zondag staat de Nederlandse in het voorprogramma van haar idool bij een concert op het Malieveld. Na haar succes met Glen Faria's Duurt Te Lang en haar eigen single Skyward brengt ze nu de nieuwe popsingle Better Now uit.

Katy Perry - Small Talk

Katy Perry keerde eerder dit jaar terug met de pakkende popplaat Never Really Over. De opvolger Small Talk werd mede door zanger Charlie Puth, bekend van hits als See You Again en Attention, geschreven en geproduceerd. In het lied bezingt Perry hoe twee ex-geliefden weer vreemden voor elkaar worden en alleen nog maar over koetjes en kalfjes kunnen praten.

Lil' Kleine - Vol

Lil' Kleine werd in juni voor het eerst vader, maar dat betekent niet dat hij nu minder werkt. De rapper brengt op 20 september zijn derde plaat Het Album uit. Na Af en Toe, Rook, Dichterbij Je en Het Geluid, komt hij nu met de vijfde single, getiteld Vol. De Amsterdammer rapt wederom over zijn vermogen en vergelijkt zichzelf zelfs met John de Mol.

Lana Del Rey - Season of the Witch

Zangeres en liedjesschrijver Lana Del Rey staat erom bekend regelmatig muziek aan films te leveren. Zo nam ze de ballade Young and Beautiful op voor de remake van The Great Gatsby, wat een van haar grootste hits opleverde. Tevens schreef ze twee liedjes voor de film Big Eyes en nam ze op geheel eigen wijze het lied Once Upon a Dream op voor Disney's Maleficent. Voor de nieuwe horrorfilm Scary Stories To Tell In The Dark covert Del Rey het lied Season of the Witch van Donovan uit 1966. In februari staat ze in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Keane - Love Too Much

De Britse band Keane bracht na 2012 geen album meer uit, maar de mannen zijn inmiddels bezig met een comeback. In juni brachten ze de langverwachte single The Way I Feel uit en op 20 september volgt hun vijfde plaat Cause and Effect. De band van zanger Tom Chaplin, bekend van hits als Somewhere Only We Know en Everybody's Changing, deelt nu de tweede single van de plaat, getiteld Love Too Much. De band blijft trouw aan hun oude, vertrouwde geluid.

Naaz - Taped (Acoustic)

Zangeres Naaz lanceerde onlangs haar single Taped, de eerste plaat die ze niet in haar eigen slaapkamer maakte, maar met de Noorse producers Askjell Solstrand en Magnus Skylstad. De single wist op Spotify alweer bijna 800.000 streams te behalen. Inmiddels heeft ze ook een akoestische versie opgenomen. De zangeres die door Duncan Laurence werd getipt om Nederland te vertegenwoordigen op het Songfestival, gaat later dit jaar op tour langs Nederlandse en Europese clubs.

