Abbey Road, het befaamde album van The Beatles, wordt opnieuw uitgegeven en uitgebreid met extra tracks. De heruitgave zal in totaal veertig nummers bevatten, meldt Stereogum donderdag.

Giles Martin, die nieuwe mixen maakte voor een heruitgave van het album Sgt. Pepper, zal ook voor de nieuwe versie van Abbey Road nummers bewerken. Ook komen er originele opnames en demo's op het album. De heruitgave verschijnt op 27 september, vijftig jaar en één dag na de oorspronkelijke verschijning.

Ook wordt een bijbehorend boek uitgegeven. Daarin zijn onder meer handgeschreven songteksten, notities van tijdens de opnames van het album en nog niet eerder verschenen foto's van de band te vinden. Beatles-lid Paul McCartney verzorgt het voorwoord van het boek.

Het is donderdag precies vijftig jaar geleden dat de bekende coverfoto van Abbey Road werd geschoten. Op de foto steken de bandleden de bekende weg in Londen over. De foto werd gemaakt door de Schotse fotograaf Iain Macmillan.

Abbey Road is het laatste album dat de band opnam. Come Together en Here Comes the Sun zijn een paar van de bekende nummers die op de plaat staan.

The Beatles, bekend van hits als Yesterday en Let it be, stopten in 1970. Begin dit jaar werd bekend dat regisseur Peter Jackson een documentaire over de band gaat maken.