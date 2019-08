Taylor Swift (29) merkte pas op latere leeftijd dat er binnen de muziekindustrie sprake is van seksisme. De zangeres geeft toe dat ze dit tijdens de beginjaren van haar carrière niet doorhad.

"Toen ik nog een tiener was, hoorde ik mensen praten over seksisme in de muziekindustrie, maar ik zag het zelf niet", vertelt ze in een donderdag verschenen interview met Vogue.

"Later realiseerde ik me dat dit kwam doordat ik werd gezien als een kind. Ik was een slungelig, mager en overenthousiast meisje dat mannen in de industrie wellicht meer aan hun nichtje of dochter deed denken dan aan een succesvolle vrouw in de industrie", aldus Swift.

"Pas toen ik in de ogen van anderen ook een volwassen vrouw werd, begon ik het om me heen te zien", licht ze toe. Swift legt uit dat haar succes niet meer schattig gevonden kon worden zodra ze in uitverkochte stadions stond en er volwassener uitzag. De popzangeres merkte dit onder meer in de manier waarop werd gereageerd op haar songteksten.

"Mensen deden alsof ik mijn teksten als wapens gebruik. Alsof het allemaal een goedkope truc is. Ik kreeg vaak te horen dat mensen zeiden: 'Blijf uit haar buurt, want ze schrijft een liedje over je.' Ten eerste is dat niet hoe het werkt en ten tweede heb ik dat nog nooit iemand over een mannelijke artiest horen zeggen", stelt Swift.

'Standpunt niet luid en duidelijk genoeg verkondigd'

In het interview zegt Swift ook dat ze zich duidelijk wil uitspreken over rechten van de lhbti-gemeenschap. "Een vriend vroeg me hoe ik zou reageren als mijn kind homoseksueel zou zijn en ik begreep de vraag niet", legt ze uit. "Het feit dat hij me dat moest vragen, schokte me. Daardoor realiseerde ik me dat ik mijn standpunt niet luid en duidelijk genoeg heb verkondigd."

Swift bracht in juni de single You Need To Calm Down uit. In de video is ze omringd door beroemdheden uit de lhbti-gemeenschap terwijl ze zich in de songtekst uitspreekt tegen homofobie. De single is afkomstig van het album Lover, dat op 23 augustus verschijnt.