Joep Beving werkte jarenlang in de reclamewereld, totdat hij een burn-out kreeg, achter de piano kroop en een plaat uitbracht. Dit jaar staat de pianist voor het eerst op Lowlands. NU.nl interviewt Beving aan de hand van zijn recente zoekgeschiedenis op Spotify.

Over pianist Joep Beving Joep Beving werd in 1976 geboren in Doetinchem. Hij studeerde bestuurskunde en werkte lange tijd in de reclamewereld. In 2015 verscheen zijn eerste plaat, Solipsism. Zijn laatste werk, Henosis, kwam uit in april. Beving ziet Lowlands als een hoogtepunt in zijn carrière: "Het is wel hét Nederlandse festival. Als jong jongetje ga je daarheen en denk je hoe het zou zijn om daar te staan, maar ga je er niet vanuit dat het ooit een keer echt gebeurt."

Tigran Hamasyan

"Tigran Hamasyan is een Armeense pianist die vorig jaar een plaat gemaakt heeft die ik echt prachtig vind. Hij slaat met zijn muziek een brug tussen oost en west. De Nederlandse filmmaker Ruben van Leer heeft een keer een muziekvideo voor hem gemaakt en hij heeft me op Hamasyan geattendeerd. Als ik alleen al zijn naam hoor, zoals nu, krijg ik kippenvel. Tot nu toe heb ik hem nooit live gezien. Ik heb hem weleens een mail gestuurd om te vertellen hoe bijzonder ik het vind wat hij doet, wat hij creëert met zijn muziek. En dat het mijn droom is om dat ook ooit te bereiken. Ik hoop dat we de kans krijgen om elkaar ooit te ontmoeten."

Colin Benders

"Ik vind het geweldig wat hij allemaal uit z'n modulaire synthesizer tovert. Voor mij staat hij als muziekmaker sowieso op grote hoogte. We kennen elkaar een beetje; we delen wat vrienden en kennissen in de muziekwereld. Ik heb hem een keer gevraagd om een remix voor me te maken. Vorig jaar heb ik een plaat met bewerkingen uitgebracht en hij heeft er eentje van gedaan. Dat was echt te gek. Colin staat ook op Lowlands, zijn show belooft een spektakel te worden. Daar kijk ik zeer naar uit. Hij staat op dezelfde dag in dezelfde tent als ik, maar ik open de dag en hij zit redelijk aan het einde."

Káryyn

"Dit is een Amerikaanse van Syrisch-Armeense afkomst en ik heb haar ontdekt dankzij de playlist van Lowlands, waar ze ook optreedt. Ze is echt verschrikkelijk goed. Ze heeft nog heel weinig luisteraars, maar ik denk dat dit haar moment van doorbreken gaat worden. Het is echt tof dat Lowlands haar heeft geboekt en ik ben heel benieuwd hoe er op haar show gereageerd gaat worden."

Jon Hopkins en De Staat

"Jon Hopkins zit een beetje in mijn hoek. Hij slaat een geweldige brug tussen akoestische en elektronische muziek en zit in het domein waar ik ook probeer te komen. Hij geeft geweldige liveshows en zijn producties zijn waanzinnig. Naast de show van Colin is dit wel een optreden dat ik graag goed wil meemaken. Net als dat van De Staat trouwens. Zij hebben wederom een festivalnummer uitgebracht (Kitty Kitty) van heb ik jou daar, het is zo verschrikkelijk goed."