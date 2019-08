Camila Cabello koestert geen wrok tegen de voormalige leden van de band Fifth Harmony waar ze onderdeel van was. In een interview met Variety vertelt ze dat de negatieve gevoelens door de jaren heen verdwenen zijn.

Cabello verliet de meidengroep Fifth Harmony eind 2016 om een solocarrière van de grond te krijgen. Nadat ze haar vertrek had aangekondigd, ontstonden er via sociale media problemen tussen de zangeres en andere de bandleden. Zij waren niet blij met haar beslissing.

Inmiddels zijn de gemoederen volgens Cabello tot bedaren gebracht, hoewel ze naar eigen zeggen geen contact meer heeft met haar voormalige vriendinnen Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke en Dinah Jane. "Dat is niet omdat we vijanden zijn, maar omdat onze levens anders zijn gelopen", aldus Cabello.

"Als ik hen zou tegenkomen bij een prijsuitreiking, zou ik ze gewoon gedag zeggen en dat zou prima zijn. Het is alsof we opnieuw zijn begonnen, omdat er zoveel tijd overheen is gegaan", legt de zangeres uit.

Cabello: 'Ik wil niet als een beroemdheid leven'

Cabello, die momenteel met Shawn Mendes een hit scoort met haar duet Señorita, is verder wel klaar met de aandacht die de roddelpers besteedt aan een mogelijke relatie tussen de twee artiesten. "Ik vind het erg ongemakkelijk om foto's van mezelf terug te zien, waarvan ik geen idee had dat ze zijn genomen. Ik heb daar eerlijk gezegd een hekel aan. Ik wil niet als een beroemdheid leven en me altijd te hoeven opmaken voor ik uit de deur stap."

Cabello bracht in 2018 haar debuutalbum Camila uit met de hits Havana en Never Be The Same. Naast de samenwerking met Mendes, nam ze onlangs met producer Mark Ronson het lied Find U Again op.