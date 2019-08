Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande & Social House - Boyfriend

Ariana Grande heeft de daad bij het woord gevoegd toen ze zei net als hiphopartiesten, regelmatiger muziek uit te willen brengen. Na twee albums te hebben gedeeld in amper een half jaar, bracht ze in april de nieuwe single Monopoly met vriendin Victoria Monét uit. Nu heeft de zangeres, bekend van hits als No Tears Left To Cry, Thank U, Next en 7 Rings, de nieuwe single Boyfriend klaar, een samenwerking met het duo Social House, dat ook in het voorprogramma van haar tour optreedt. Op 23 en 24 augustus en woensdag 11 september staat Grande met ze in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Beluister het nummer hier

Douwe Bob - Summer In Your Eyes

Douwe Bob is nog net op tijd om een zomerhit te scoren met zijn nieuwe single Summer In Your Eyes. Het is zijn eerste nieuwe materiaal sinds het album The Shape I'm In dat hij eind 2018 op de markt bracht. De zanger die Nederland in 2016 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival zegt het nummer enkele weken geleden spontaan te hebben opgenomen. "Waarom wachten met uitbrengen, gewoon doen! Het is tenslotte zomer!", schrijft hij op Instagram.

Beluister het nummer hier

Elbow - Dexter & Sinister

De Britse band Elbow stond eerder dit jaar nog op Pinkpop en brengt nu weer nieuw materiaal uit. De mannen uit Manchester lieten voor het laatst van zich horen in 2017 toen het album Little Fictions verscheen. De opvolger Giants Of All Sizes wordt verwacht op 11 oktober en de eerste single Dexter & Sinister is nu uit. Op het bijna zeven minuten durende nummer zijn ook vocalen van zangeres Jesca Hoop te horen.

Beluister het nummer hier

Ava Max - Freaking Me Out

Ava Max begon dit jaar met het scoren van de internationale hit Sweet But Psycho die in Nederland op de eerste plek belandde. De Amerikaanse zangeres met een Albanese achtergrond deed het succes nog eens dunnetjes over met de vergelijkbaar klinkende opvolger So Am I. Een volledig album is nog niet aangekondigd, maar deze week brengt ze twee nieuwe singles uit, namelijk Freaking Me Out en Blood, Sweat & Tears.

Beluister het nummer hier

Pitbull - 3 To Tango

Er gaat bijna geen zomer voorbij zonder dat Pitbull een hit scoort met een zonnige plaat. Ook dit jaar probeert de Cubaans-Amerikaanse rapper het weer. Na hits als I Know You Want Me (Calle Ocho), Give Me Everything en Feel This Moment is hij helemaal terug met het swingende 3 To Tango.

Beluister het nummer hier