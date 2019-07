Na een rechtszaak die zich vijf jaar lang voortsleepte, heeft de rechter besloten dat Katy Perry plagiaat heeft gepleegd met het uitbrengen van haar single Dark Horse. Hoewel artiesten met regelmaat worden beschuldigd van het stelen van muziek, komt het maar zelden tot een uitspraak en het toekennen van een schadevergoeding.

Perry bracht Dark Horse, een samenwerking met rapper Juicy J, in 2013 uit als derde single van haar derde plaat Prism. Het nummer behaalde zowel in Nederland als in de Verenigde Staten de eerste plek in de hitlijsten.

De christelijke rapper Flame spande in 2014 een rechtszaak aan tegen Perry, platenmaatschappij Capitol Records en de andere schrijvers van het lied. Hij stelt dat er zonder toestemming gebruik is gemaakt van de beat van zijn single Joyful Noise.

Perry en haar team werden ruim vijf jaar later schuldig bevonden. Het is nog niet duidelijk welk bedrag als schadevergoeding moet worden betaald.

Robin Thicke en Pharrell Williams betaalden miljoenen

Zanger Robin Thicke en producer Pharrell Williams moesten in 2018 bijna 4,5 miljoen euro neertellen voor het plegen van plagiaat met de hit Blurred Lines. De rechtszaak werd aangespannen door de nabestaanden van de in 1984 overleden zanger Marvin Gaye. Zij stelden dat Blurred Lines te veel lijkt op Got To Give It Up van Gaye.

De rechtszaak werd in 2015 aangespannen en duurde drie jaar. De naam van Gaye werd na de uitspraak toegevoegd aan het team van schrijvers van Blurred Lines. Naast het genoemde bedrag, moeten Thicke en Williams de helft van alle inkomsten van het nummer afstaan aan de nabestaanden.

Shakira onlangs nog vrijgesproken in een plagiaatzaak

De Colombiaanse zangeres Shakira en haar duetpartner Carlos Vives verschenen in mei voor de Spaanse rechter. Ze werden door collega-muzikant Livám beschuldigd van plagiaat.

Zo zou het duet La Bicicleta te veel lijken op zijn lied Yo Te Quiero Tanto. De rechter was het hier niet mee eens en sprak Shakira en Vives vrij.

Lil Nas X aangeklaagd voor gebruik van sample

De Amerikaanse rapper en countryzanger Lil Nas X scoort momenteel een grote hit met Old Town Road, maar hij wordt nu beschuldigd van plagiaat bij de release van zijn eerdere single Carry On.

Dit lied zou een sample bevatten van de gelijknamige plaat van Bobby Caldwell. Volgens het bedrijf The Music Force dat Lil Nas X aanklaagt, heeft de twintigjarige rapper hier nooit toestemming voor gevraagd.

De versie van Lil Nas X is inmiddels van Spotify en YouTube verwijderd. The Music Force eist het ongekend hoge bedrag van 22 miljoen euro.

Lana Del Rey kopieert Radiohead, Radiohead kopieert The Hollies

Toen Lana Del Rey in de zomer van 2017 haar album Lust For Life uitbracht, kreeg ze het al snel aan de stok met de mannen van de band Radiohead. Zij vinden dat het liedje Get Free deels is overgenomen van hun plaat Creep.

Del Rey stelde op sociale media niet door Radiohead beïnvloed te zijn bij het schrijven en beweerde de band alsnog 40 procent van de opbrengsten te hebben aangeboden om de zaak te schikken. Volgens Del Rey wilde Radiohead echter alleen akkoord gaan met 100 procent. Dit ontkent de woordvoerder van de band. De zangeres zei later bij een concert dat het geschil was opgelost en dat ze Get Free weer live kon zingen.

Opvallend genoeg werd Radiohead eerder aangeklaagd door The Hollies. Deze band stelde dat Creep te veel overeenkomsten met het lied The Air That I Breathe vertoont. Radiohead loste het geschil op door de schrijvers van dat nummer ook credits te geven voor Creep.

Mark Ronson al vier keer aangeklaagd voor Uptown Funk

Mark Ronson scoorde een grote hit met Uptown Funk, een samenwerking met Bruno Mars. Er waren echter meerdere muzikanten die meenden dat onderdelen van het lied uit hun repertoire waren gestolen. De Brit, die onder anderen met Lady Gaga en Amy Winehouse samenwerkte, werd namelijk vier keer aangeklaagd wegens plagiaat.

Zo werden Ronson en Mars aangeklaagd door Lastrada Entertainment, de eigenaar van de rechten op de muziek van Roger Troutman & Zapp, omdat het lied Bounce To The Ounce zou zijn gekopieerd. Daarnaast beweerde de band Collage dat Ronson wel erg goed had geluisterd naar hun hit Young Girls.

Verder klaagde het vrouwelijke raptrio The Sequences Ronson aan vanwege de overeenkomsten met hun hit Funk You Up. Bandlid Angie Stone zei eind 2018 nog steeds te wachten op haar geld.

Ronson voegde overigens de leden van The Gap Band toe als schrijvers van Uptown Funk, nadat ze een rechtszaak waren gestart wegens de gelijkenis met het hun plaat Oops! Upside Your Head.