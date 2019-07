De Nederlandse YoungKio, die de muziek maakte voor het nummer Old Town Road van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus, is in de zevende hemel met het record dat het nummer heeft gebroken in de Verenigde Staten.

Old Town Road voert voor de zeventiende week de Amerikaanse hitlijst Billboard Hot 100 aan. Het oude record (zestien weken) stond op naam van onder anderen Luis Fonsi en Daddy Yankee, die in 2017 samen met Justin Bieber een hit scoorden met Despacito. Zij deelden het record met Mariah Carey en Boyz II Men, die in 1995 zestien weken op de eerste plaats stonden met One Sweet Day. Carey feliciteerde Lil Nas X uitgebreid op sociale media met het nieuwe record.

"Ik kan niet geloven dat we daadwerkelijk het record hebben verbeterd", schrijft de negentienjarige YoungKio, die eigenlijk Kiowa Roukema heet, op Instagram. "Ik kan wel stellen dat dit het grootste succes uit mijn leven zal zijn."

'Vorig jaar was ik nog en worstelende artiest'

Ook Lil Nas X reageert via Instagram op het nieuws. "Vorig jaar in oktober was ik nog een worstelende artiest. Terwijl ik bijna het geloof in mezelf had verloren, zocht ik op YouTube naar beats."

Na lang zoeken kwam hij iets tegen wat hem beviel. "Mijn zus vertelde me dat het na maanden tijd was om haar huis te verlaten. Ik was zo overstuur dat ik mijn gevoel gebruikte als motivatie: ik zag mezelf als een eenzame cowboy die wilde wegrennen van alles."

Hoewel hij blij was met zijn werk, had Lil Nas niet verwacht dat het nummer zo succesvol zou worden. "Ik ben zo dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen. Dit nummer heeft mijn leven en mijn kijk op het leven veranderd."