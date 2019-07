Chance the Rapper heeft vrijdag zijn eerste officiële album uitgebracht. Op The Big Day werkt de rapper samen met artiesten als Nicki Minaj en de indieband Death Cab for Cutie, zo blijkt uit de tracklijst.

Ook hebben Bon Iver-zanger Justin Vernon en producent Timbaland hun medewerking verleend en zijn Taylor en Ken, de broer en vader van de rapper, op het album te horen.

In totaal staan er 22 nummers op The Big Day.

Death Cab for Cutie-zanger Ben Gibbard vertelt dat de band dit jaar door Chance the Rapper is gevraagd om samen te werken. "We waren heel verrast en vereerd toen hij ons vroeg om deel uit te maken van Do You Remember."

De band en de rapper ontmoetten elkaar drie jaar geleden. "Het bleek dat we elkaar heel goed vinden en we hadden ontzettend veel lol samen in onze kleedkamer."

Rapper won eerder meerdere Grammy's

Het is drie jaar geleden dat de recentste mixtape van de 26-jarige artiest uitkwam. Chance the Rapper, die eigenlijk Chancelor Jonathan Bennett heet, won voor zijn mixtape Coloring Book in februari 2017 een Grammy voor beste rapalbum.

Hij won ook de prijs voor beste nieuwkomer en kreeg een Grammy voor het beste rapoptreden met het nummer No Problem, samen met Lil Wayne en 2 Chainz.