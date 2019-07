Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kris Kross Amsterdam en Nielson - Ik Sta Jou Beter

Kris Kross Amsterdam en Nielson behoren tot de succesvolste Nederlandse acts van het jaar tot nu toe. Het Amsterdamse dj-trio scoorde hits met Hij Is Van Mij met Maan, Tabitha en Bizzey en Moment met Tabitha en Kraantje Pappie. Nielson was in de afgelopen maanden niet meer weg te denken van de radio met zijn single IJskoud. De artiesten bundelen nu de krachten op de single Ik Sta Jou Beter met een zomers geluid en een songtekst waarin Nielson bezingt dat hij het beste past bij het meisje dat hij op het oog heeft.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - The Archer

Taylor Swift brengt op 23 augustus haar zevende album Lover op de markt. De Amerikaanse popster deelde in de afgelopen maanden al de swingende popsingles ME! en You Need To Calm Down uit. Nu volgt de rustigere, op de jaren tachtig geïnspireerde synthesizerballad The Archer. Swift plaatst naar eigen zeggen het lied met de sterkste emoties altijd op de vijfde plek op haar albums. Op Lover is dat The Archer geworden.

Beluister het nummer hier

Memphis Depay - Fall Back

Voetballer Memphis Depay is druk bezig zijn muzikale carrière van de grond te krijgen. De speler van Olympique Lyon bracht in 2017 zijn eerste freestylerap uit. In 2018 volgden de singles Akwaaba en No Love. Fall Back is zijn eerste wapenfeit van 2019, waarop hij geïnspireerd lijkt te zijn door de Canadese rapper Drake.

Beluister het nummer hier

Mabel - Bad Behaviour

Popster Mabel, dochter van zangeres Neneh Cherry en producer Cameron McVey, beleefde dit jaar haar internationale doorbraak met de single Don't Call Me Up. Het lied behaalde in de Nederlandse Top 40 de tweede plaats en opvolger Mad Love is ook aan een opmars begonnen. Op 2 augustus verschijnt haar langverwachte debuutalbum High Expectations en nu deelt ze de nieuwe single Bad Behaviour.

Beluister het nummer hier

Ilse DeLange - Went For A While

Ilse DeLange heeft voor een verstild, meer akoestisch geluid gekozen voor haar volgende album Gravel & Dust, waarvan het titelliedje al in juni verscheen. De tweede single heet Went For A While en is een pure ballad waarop de stem van DeLange centraal staat. Het volledige album verschijnt op 6 september.

Beluister het nummer hier

DJ Snake - Fuego (met Sean Paul, Anitta en Tainy)

DJ Snake brengt zijn tweede album Carte Blanche uit waarop hij samenwerkt met artiesten als Tyga, J Balvin, Gucci Mane en 21 Savage. Ook de hit Taki Taki met Selena Gomez, Cardi B en Ozuna prijkt op de plaat. De dj nam het lied Fuego op met Sean Paul en de Braziliaanse popster Anitta.

Beluister het nummer hier