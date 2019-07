De Amerikaanse rockband Blink-182 brengt na de zomer een nieuwe plaat uit. Het album heet Nine en verschijnt op 20 september, maakt de band donderdag bekend op sociale media.

Nine is het achtste album van de groep en het eerste album sinds California dat in 2016 is verschenen. De band kwam in mei met de eerste single Blame It On My Youth. Sindsdien volgden Generational Divide en Happy Days. Op vrijdag verschijnt het lied Darkside.

Nine is het eerste album dat de band uitbrengt na het auto-ongeluk van drummer Travis Barker in 2018. Hij kon daardoor tijdelijk niet drummen.

Barker botste met zijn SUV op een schoolbus. Vervolgens werd hij tijdens een MRI-onderzoek verkeerd behandeld. De drummer kampte met zenuwschade, infecties en pijn aan zijn aderen.

Blink-182 is momenteel met rapper Lil Wayne op tournee in de VS.