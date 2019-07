Dirk Scheele zingt al 25 jaar zelfgeschreven liedjes voor jonge kinderen. Voor zijn komende theatertour, ter ere van zijn jubileum, besloot hij klassiekers als Ik zag twee beren en In de maneschijn in een nieuw jasje te steken.

"Ik heb het altijd een beetje afgehouden, ik schrijf normaal m'n eigen liedjes", vertelt Scheele aan NU.nl.

"Sommige van die oude kinderliedjes zijn best duf, maar kinderen kennen ze wel. Ik vond het daarom leuk er iets 'Dirks' van te maken door er medleys en grapjes aan toe te voegen en in verschillende muzikale stijlen te zingen. Het wordt echt een meezingfeest."

Scheele, die zijn carrière begon als muziektherapeut voor kinderen met een beperking, probeert in zijn werk dicht bij zichzelf te blijven. "Ik zoek het kind in mezelf. In al die jaren is de basis eigenlijk hetzelfde gebleven. Op een gegeven moment heb je een thema, zoals huis, tuin, keuken of dieren en dan komen er vanzelf allerlei ideeën. Laatst liep ik bijvoorbeeld in het bos toen ik een specht hoorde tikken. Daar maak ik dan een liedje over. Op vakantie schrijf ik ook veel; dan zit ik met m'n gitaar bij de tent en komen de teksten vanzelf."

'Ik krijg zo veel energie van die kids'

Na al die jaren haalt hij nog steeds veel voldoening uit zijn werk. "Kinderen zijn zo enthousiast. Ik krijg ook vaak van ouders te horen: hij of zij is je grootste fan. Soms ben ik weleens moe als ik moet optreden, maar dan krijg ik zo veel energie van die kids. En na afloop ga ik altijd naar ze toe voor een foto of een praatje."

Echt contact maken is volgens Scheele een van de belangrijkste aspecten van zijn werk. "Ik kijk de kinderen aan, ik loop naar ze toe, ik loop tussen ze door. Ik sla als het ware mijn armen om dat hele publiek heen."

De theatertour van Scheele, In Holland staat een huis, gaat op 6 oktober in première in Paradiso in Amsterdam. De tournee wordt afgesloten op 7 juli 2020 in het Oude Luxor in Rotterdam.