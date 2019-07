De beelden in Beyoncés video bij de Lion King-nummers Bigger en Spirit vertonen wel erg veel overeenkomsten met de clip van een Zuid-Afrikaanse muzikant en de rode outfits lijken zo overgenomen van de dansers in Suspiria. De superster wordt, net als menig ander artiest, regelmatig beschuldigd van na-aperij. NU.nl zet een aantal zaken op een rijtje.

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Kwaad noch vereerd'

De Belgische choreografe Anne Teresa De Keersmaeker reageerde in 2011 uiterst sportief toen Beyoncé een clip (bij het nummer Countdown) uitbracht waar duidelijk elementen van De Keersmaekers voorstelling Rosas danst Rosas uit 1983 en Achterland uit 1990 in zaten.

"Ik ben kwaad noch vereerd", zei ze. "En Beyoncé is niet de ergste copycat: ze zingt en danst goed en heeft een goede smaak." Ook stelde De Keersmaeker dat ze dankzij de Amerikaanse superster misschien wel een veel groter publiek zou bereiken. Met dat argument kwam Beyoncé zelf, die toegaf inderdaad geïnspireerd te zijn door (onder anderen) De Keersmaeker, ook.

Beyoncé over Lorella Cuccarini: 'Ik was zo enorm geïnspireerd'

Later dat jaar gaf Beyoncé bij de Billboard Awards een optreden dat veel deed denken aan een show van de Italiaanse artiest Lorella Cuccarini. Beyoncé kwam met hetzelfde argument. "Mijn make-upartiest liet me het optreden van Lorella Cuccarini een jaar geleden zien en ik was zo enorm geïnspireerd", aldus de zangeres, die in dit geval wel contact opnam met de mensen die aan de show werkten. "De technologie en het concept waren fantastisch. Zonder YouTube was ik nooit in aanraking gekomen met iets dat zo inspirerend is."

De Italiaanse zangeres Lorella Cuccarini. (Foto: BrunoPress)

Mónika Juhász Miczura eist geld van Beyoncé

De Hongaarse zangeres Mónika Juhász Miczura, ook wel bekend als Mitsou, beschuldigde Beyoncé in 2014 van het gebruik van een sample uit haar nummer Bajba, Bajba. Mitsou beweert dat Beyoncé haar stem stiekem opnam en later gebruikte in Drunk In Love. Ze eiste een onbekend geldbedrag, maar ving bot bij de rechter omdat ze een foutje had gemaakt bij het indienen van de aanklacht.

Matthew Fulks: Lemonade bevat elementen uit Palinoia

Ook filmmaker Matthew Fulks, die beweerde dat de beelden die Beyoncé bij de korte film Lemonade schoot veel te veel op zijn korte film Palinoia leken, kreeg geen gelijk van de rechter nadat hij een aanklacht had ingediend. Volgens Fulks waren er negen elementen uit zijn film die overeenkwamen met beelden uit de clip. De advocaat van de zangeres zei eerder al dat die die elementen, waaronder beelden van graffiti, personen met een gebogen hoofd en een parkeergarage, geen inbreuk maakten op het auteursrecht.

Bigger + Spirit vs. La Maison Noir

De meest recente beschuldiging van plagiaat heeft te maken met de uitgebreide clip van La Maison Noir van de Zuid-Afrikaanse artiest Petit Noir. Het Instagram-account Diet Prada zette de beelden van Bigger en Spirit - waar één video van werd gemaakt - naast die van La Maison Noir en liet beeld voor beeld zien hoeveel er is overgenomen uit de clip van Petit Noir. Toeval? Petit Noir heeft zich er nog niet publiekelijk over uitgelaten, maar volgens sommigen is hij bevriend met Beyoncé en zou het jatwerk weleens bedoeld kunnen zijn ter promotie van zijn werk.

In dezelfde video zijn ook beelden te zien van Beyoncé en haar gevolg in rode gewaden, die ze zo geleend zou kunnen hebben van de dansers uit Luca Guadagnino's Suspiria uit 2018.