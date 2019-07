Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Beyoncé; The Lion King: The Gift. Wat schreven de recensenten van internationale media?

NRC - 3 sterren

"The Gift is een mix van genres, met extra aandacht voor Afrikaanse muziekstijlen. Er zijn pianoballades en zelfs een stukje spoken word van rapper Kendrick Lamar, maar het gros van het album valt onder het Afrikaanse genre afrobeats, een mix tussen hiphop, reggaeton en West-Afrikaanse muziek."

"Bij sommige nummers is de link met het verhaal van The Lion King ver te zoeken. Opdat we niet afdwalen van de rode draad, heeft elk lied een geluidsfragment uit de film als inleiding. Een leuke gimmick, maar de onderbrekingen halen al snel de vaart uit dit muzikaal sterke album."

The Guardian - 3 sterren

"Op het eerste gezicht lijkt The Lion King: The Gift niet zozeer op een nieuw Beyoncé-album, maar veel meer op een vakkundige demonstratie van het talent van de zangeres."

"Dat Beyoncé het album vooral gecureerd heeft, is overduidelijk. Op de meeste nummers ruimt ze het veld ten faveure van veel onbekendere artiesten als Burna Boy en SAINt JHN. Op The Gift krijgt iemand als Kendrick Lamar minder spotlights dan het jonge talent Tierra Whack. Aan de ene kant is dat zonde, aan de andere kant valt het moeilijk te ontkennen dat de verse van Tierra Whack op het nummer My Power ongelofelijk krachtig is en misschien wel het beste dat het album te bieden heeft."

"Beyoncé heeft alle artiesten samengesteld en is aan ieder nummer als co-producent verbonden, waardoor de dominante afrobeats zich helemaal kunnen laten gelden. Dat is indrukwekkend genoeg. Het is een album dat vooral haar excellente smaak weerspiegelt, niet per se een goed Beyoncé-album."

Los Angeles Times - geeft geen sterren

"We weten allemaal wat er kan gebeuren als Beyoncé iemand overschaduwt. We zagen het Coldplay overkomen tijdens de halftime show van de Superbowl, we zagen het toen ze een van de meest besproken festivals in Beychella veranderde. Nu zien we het weer in de remake van Disney’s The Lion King, waarvoor Beyoncé niet alleen de stem van Nala insprak, maar ook een complementair album maakte dat meer zegt over familie, traditie, verantwoordelijkheid en Afrika dan de film zelf."

"De focus op The Gift ligt op Afrikaanse muziek, dat kun je beschouwen als onderdeel van het Lion King-universum zoals dat in de markt werd gezet. Net als Kendrick Lamars Black Panther-soundtrack kun je dit album daarnaast beschouwen als Disney’s volhardende poging om donkere artiesten bij het bedrijf te betrekken. Maar in het geval van Beyoncé illustreert het ook haar enthousiasme voor een moment waarop popmuziek nog nooit zo werelds heeft geklonken."

Variety - geeft geen sterren

"The Lion King: The Gift is Beyoncés bijdrage aan het idee datgene samen te voegen wat velen ondenkbaar achtten: erfgoed in leven te houden, ten tijde van ernstige verdrukking. (…) Dit is geen perfect album. Een nummer als SCAR, van 070 Shake en Jessie Reyez, is een ongelofelijk gladde puinhoop. De stukjes tussen de nummers door, waarin de personages uit de film te horen zijn, zouden meer op hun plek zijn op de soundtrack van Elton John. Afgezien van die enkele misstappen is The Lion King: The Gift een geslaagde, wilde toevoeging aan de klanken en de ziel van het moederland, die bovendien allemaal keurig het script volgen: het script van Beyoncé, welteverstaan."

