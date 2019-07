De Zuid-Afrikaanse zanger Johnny Clegg is woensdag op 66-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau AP woensdag. De muzikant, bekend van zijn activistische muziek tijdens het apartheidsregime, leed aan alvleesklierkanker.

Clegg werd geboren in Engeland, woonde later in onder meer Israël en Zambia en vestigde zich later in Johannesburg. Daar raakte hij geïnteresseerd in Zoeloe-straatmuziek, wat een inspiratiebron voor zijn eigen werk werd.

De muzikant zong in zowel het Engels als Zoeloe en richtte in 1969 samen met Sipho Mchunu de band Juluka op. Het duo werd daarmee de eerste multiraciale band van Zuid-Afrika. Groepen met verschillende rassen waren in die tijd verboden, waardoor Clegg en zijn compagnon regelmatig werden tegengewerkt. Hun politiek getinte muziek werd gebannen van staatsomroep SABC en was aanleiding voor meerdere arrestaties en onderbrekingen van concerten.

Nadat de band in 1985 uit elkaar ging omdat Mchunu voor zijn familie moest zorgen, richtte Clegg de muziekgroep Savuka op. Een van hun bekendste platen was het antiapartheidsnummer Asimbonanga uit 1987, dat werd opgedragen aan de destijds gevangen Nelson Mandela.

Midden jaren negentig kwamen Clegg en Mchunu weer als Juluka bij elkaar om een nieuw album op te nemen. In 2017 gaf Clegg een afscheidstournee, waarvoor hij in onder meer Zaandam optrad.