Zaterdag en zondag vond het North Sea Jazz Festival plaats in Rotterdam. Tijdens de 44e editie stonden onder anderen soulzangeres Gladys Knight en toetsenist Robert Glasper op het podium. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Telegraaf

"Gladys Knight liet het publiek even op zich wachten, maar verscheen stralend en tien minuten later dan gepland alsnog ten tonele in de Maas. De Amerikaanse bracht een portie authentieke Motown-soul naar Ahoy die daar meer dan welkom was. Tussendoor kreeg ze bovendien meerdere malen de lachers op haar hand. Altijd prettig, zo’n innemende persoonlijkheid op het podium. En de zege van Knight bleek dus een voorbode voor de rest van de avond, die ook al door vrouwen werd gedomineerd."

Lees de volledige recensie hier

de Volkskrant

"Om dan in de Maas-zaal te worden ondergedompeld in een warm bad dat de prachtige soul van Gladys Knight was. Ze leek beter in haar doen dan twee jaar geleden toen ze in de net wat te grote Nile-zaal zichzelf wat overschreeuwde "

"Zondag aan het begin van de avond klonken Baby Don’t Change Your Mind, Midnight Train To Georgia en de American songbook medley (The Man I Love, Stormy Weather, Someone To Watch Over Me) schitterend. Knight babbelde alles vrolijk aan elkaar en haar band bleef anders dan twee jaar geleden netjes op de achtergrond."

Lees de volledige recensie hier

Trouw

"Mengen is de mode en toonaangevend in die trend is artist-in-residence, toetsenist Robert Glasper. Hij speelt bijvoorbeeld muziek van de legendarische jazzsaxofonist John Coltrane, maar dan voorzien van een hiphopbeat. Sly5thAve werkt dan juist weer hiphopklassiekers om tot orkestjazz. Verfijnd is het niet, maar vaak wel lekker en zeker effectief."

Lees de volledige recensie hier

NRC Handelsblad

"Nergens is het soulaanbod zo groot als op North Sea Jazz, van een warm ontvangen legende als Gladys Knight en een terugkerende Macy Gray tot de nieuwste generatie soulsterren."

"In pianist/zanger/producer Robert Glasper, een van de succesvolste cross-overacts uit de hedendaagse jazzscene, had het festival een gretige huisartiest, die zijn jazz met een hiphopattitude voor het voetlicht bracht. Zo deconstrueerde hij met zijn trio standards als Stella By Starlight en verrijkte die met samples. Hij vond nieuw publiek met een herinterpretatie van Miles Davis’ oeuvre. En hij gaf een heerlijk losse-pols-optreden met Derrick Hodge, Dave Free die voluit aan het grooven en freestylen waren, en rapper/vocalist Yasiin Bey (Mos Def), in ontspannen topvorm."

"In zijn tweede officiële concert als artist in residence, vrijdagnacht jamde Glasper er ook nog op los in de jazzclub - jawel - Bird, rekte hij met zijn akoestische trio de grenzen van jazz direct op door te beginnen met Prince-song Sign of the Times. Zijn gedeconstrueerde versie van de jazzstandard Stella By Starlight werd verrijkt met samples. En zijn Jill Scott-song Calls doorreeg hij rustig met flarden van jazzklassieker Body and Soul. Jazz met een hiphopattitude; het is voor hem zo logisch."

Lees de volledige recensie hier