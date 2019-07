Popzanger Ed Sheeran lanceerde vrijdag zijn nieuwe album No. 6 Collaborations Project, waar onder meer samenwerkingen op te horen zijn met Justin Bieber, Cardi B en Eminem. Wat vinden de Nederlandse muziekcritici van het album? Een overzicht van de belangrijkste recensies.

De Telegraaf

"Het mooist is wanneer Sheeran zelf ook meerapt en ook dat gebeurt meermaals. In het reeds genoemde Remember the Name dus, maar ook in het scherpe Take Me Back to London (ft. Stormzy) en vooral ook het heerlijke 1000 Nights, met Amerikaanse hulp in de vorm van Meek Mill en Boogie Wit Da Hoodie.

Dit riante aandeel hiphop op No.6 collaborations project benoemd hebbende, blijft er nog heel veel over. Het dromerige Beautiful People met Khalid was al eerder als single uitgebracht, net als het zomerhitterige I \don’t Care met Justin Bieber en ook slotstuk BLOW, waar Bruno Mars en countryrocker Chris Stapleton op meedoen. Toch verdient dat nummer het er nog even uitgelicht te worden, want vol in de rockmodus hoorden we Sheeran nog niet eerder en dat is wat daar gebeurt. En wat blijkt? Die gierende gitaren, dat geschreeuw en rock-‘n-rollerige geile ("you make me wanna make a baby, baby") misstaan hem niet. [...]

Sterke plaat, al met al. Dat mag gewoon gezegd worden hoor. Bedenk ook dat we het hier hebben over Ed Sheeran. De man die in zijn eentje, slechts gewapend met zijn stem, gitaar en loopmachine in een paar jaar tijd opgeklommen is tot wereldwijde stadionvuller. Maar wie hem gevolgd heeft zag in 2011 dezelfde vent, met dezelfde muzikale mogelijkheden zo moederziel alleen op het podium staan als nu.

Een plaat als deze, waarop hij vol is meegegaan in de smaak van de artiesten waarmee hij heeft samengewerkt, bood hem ongekende mogelijkheden en het enthousiasme daarover spat van deze verzameling af. En dat hij tussen al die grootheden gewoon zichzelf gebleven is, hooguit verschillende kanten van zijn eigen kunnen heeft benadrukt, zegt alles over Sheeran’s talent. Die doet niet voor niets mee met de grote jongens."

NRC - 3 sterren

"In veel nummers presenteert Ed Sheeran zich als een Brits georiënteerde aspirant-rapper tussen de gevestigde hiphoptitanen. In Remember the Name laat hij 'misfit' rijmen op 'Ipswich' en geeft hij de microfoon aan zijn oude helden Eminem en 50 Cent.[...]

Het meest afwijkend is slotnummer BLOW waarin Sheeran met Bruno Mars en Chris Stapleton de gedaante aanneemt van een metalband, compleet met foute tekst over "white lines in a limousine" met een "little fashion queen". In de door vrouwen gespeelde clip verplaatst de scène zich naar de nachtclub The Viper Room van eind jaren tachtig in Hollywood, toen Hair Metal-bands als Warrant wegkwamen met teksten als "Pull my trigger let me blow your mind".

No. 6 is duidelijk een tussendoortje van een artiest die toe was aan wat vers bloed in zijn artistieke praktijk. ‘BLOW’ is het nummer waarin Sheeran het meeste plezier beleeft aan de samenwerking met artiesten uit andere genres. In de rapnummers overheerst de indruk dat Rooie Ed zich koste wat kost wil optrekken aan hippere artiesten dan hijzelf."

AD - 3 sterren

"Het duet met Bieber komt het dichtst in de buurt van zijn doelstelling: bijna onmogelijk is het om na één keer luisteren I don’t Care nog uit je hoofd te hameren. Niet voor niets staat ook Max Martin bij de schrijverscredits. De Zweedse hittovenaar is op weg het record van de meeste Amerikaanse nummer 1-composities, nu op naam van Paul McCartney, te verbreken. Helaas voor hem bleef I don’t Care op 2 steken.



Zo luistert Sheerans duettenalbum uiteindelijk vooral als een masterclass hitmaken. Antisocial, met Travis Scott, is al net zo’n oorworm. En dan hebben we nog niet over albumopening Beautiful People, met R&B-koning Khalid, gehad.



Knap is dat Sheeran eigenlijk maar één keer echt uit de bocht vliegt in zijn behaagzucht. Kaarslichtballade Best Part of Me – met zangeres YEBBA – is zo’n mierzoete, romantische suikerbom dat geen tandartsverzekering consumptie wil dekken.



Daarentegen wordt ook maar weinig echt spannend. Uitschieter is er aan het slot. De rock- en soulcocktail Blow, met southern rocker Chris Stapleton en met Bruno Mars in het achtergrondkoor, bruist van de energie. Dat juist het lied dat het minst in Sheerans doorsnee repertoire past zoveel indruk maakt, vertelt het verhaal van dit album."

