Vrijdag is de 44e editie van het North Sea Jazz in Rotterdam van start gegaan. Nederlandse critici zijn tot nu toe vooral enthousiast over het optreden van Burt Bacharach, die werd vergezeld door Trijntje Oosterhuis. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

Het Parool

"In medleyvorm komen ze voorbij, al die klassiekers als What The World Needs Now, Do You Know The Way to San Jose? en I Say a Little Prayer. Ze mogen gemakkelijk in het gehoor liggen, ze steken heel geraffineerd in elkaar. Nieuw werk heeft Bacharach ook te bieden. In de inleiding van With a voice horen we hem, toch altijd een toonbeeld van beschaving en optimisme, zowaar 'Fuck you' zeggen. De nieuwe song gaat over het huidige Amerika. 'Ik heb het idee dat er een heel donkere wolk boven ons hangt.'"

"Geweldig om Burt Bacharach eens 'in het echie' mee te maken, maar zijn begeleiders klinken best vlak. Is het chauvinistisch om te denken dat 'ons' Metropole Orkest het beter had gedaan? Niet geheel onverwacht is er op drie kwart van de show een gastoptreden van Trijntje Oosterhuis, die in 2009 een album met Bacharach opnam (fantastisch hoe hij haar naam uitspreekt). En jawel, de Nederlandse zangeres tilt in Falling Out of Love het optreden naar een hoger plan."

De Telegraaf

"De 91-jarige pianist, songsmid en bandleider begon klassiek, met What The World Needs Now, waarna een kort, raspend welkomstpraatje volgde van de oude meester. In de medley daarna zat het even monsterlijke Walk on By verstopt, dat de Amerikaan in 1963 schreef voor Dionne Warwick en I Say a Little Prayer van een paar jaar later. Van Painted From Memory, zijn meesterwerk met Elvis Costello, volgde This House Is Empty Now. Allemaal gezongen overigens door een van zijn drie uitstekende backingvocalisten."

"Bacharach zelf zat of stond achter zijn vleugel, zoals de wereld hem kent. Hem nog steeds aan het werk kunnen zien is pure bonus anno 2019. En dat uiteindelijk ook Trijntje Oosterhuis een nummer kwam zingen voor de man met wie ze ooit samenwerkte maakte het helemaal af."

NRC

"Burt Bacharach verzorgde met talloze hitnoteringen op zijn naam onvermijdelijk een nostalgische hitrevue, met een gastoptreden door Trijntje Oosterhuis. De 91-jarige songwriter liep op sneakers naar zijn piano en begon meteen met een medley waarin zijn werk voor Dionne Warwick centraal stond. In hoog tempo ging de jukebox langs Don't Make Me Over, Walk on By en I Say a Little Prayer. Hij bespeelde de piano veelal staand en ging van de ene evergreen naar de ander - helaas ontzielden de meegebrachte vocalisten een aantal liedjes vakkundig."

