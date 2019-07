Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Billie Eilish en Justin Bieber - Bad Guy

Billie Eilish (17) is een nieuwkomer in de muziekwereld, maar heeft nu al een samenwerking op haar naam staan waar veel collega-artiesten jaloers op zijn. De Amerikaanse brengt vrijdag een nieuwe versie uit van haar grote hit Bad Guy, waarop ook Justin Bieber te horen is. Overigens blijkt uit de coverfoto van de single dat Eilish vroeger een 'Belieber' was: op de afbeelding poseert ze voor een muur die is beplakt met Bieber-posters.

Bon Iver - Faith

De Amerikaanse indiefolkband Bon Iver kondigde donderdag aan dat zij eind augustus met een nieuwe plaat komen. I,i is het vierde album van de band, waarvan zanger Justin Vernon de voorman is. De band brengt vrijdag de eerste singles, waarvan Faith er eentje is.

Beyoncé - Spirit

De nieuwe versie van The Lion King draait vanaf volgende week in de bioscopen, maar de soundtrack is al te beluisteren. Op het album staan nieuwe versies van de nummers die we al kennen van de animatiefilm uit 1994, maar ook nieuwe liedjes. Spirit is daar één van, gezongen door Beyoncé, die in de film als leeuwin Nala te horen is.

David Guetta en Martin Solveig - Thing For You

De twee Franse dj's zijn niet alleen goede vrienden, maar werken ook weleens samen. De twee hintten in juni al op een nieuwe gezamenlijke single, die vrijdag is uitgekomen. Ze sloegen de handen ineen voor het zomerse Thing For You, dat gaat over een vrouw of man die misschien niet de ideale partner lijkt, maar wel onweerstaanbaar is.

Jeremy Renner - Main Attraction

De Hollywood-acteur was te zien in grote films als The Bourne Legacy en Avengers, maar heeft ook ambitie om muzikaal door te breken. Renner is actief als drummer, gitarist en keyboardspeler en schrijft zijn eigen liedjes. Of Main Attraction ook van zijn hand is, is niet bekend, maar wel ontving de acteur en muzikant al veel positieve reacties op zijn debuut in de muziekwereld.

