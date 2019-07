Miley Cyrus is er niet op uit om mannen te plezieren met seksueel getinte optredens. De zangeres wil dat mannen weten dat ze de keuzes in haar carrière niet voor hen maakt, vertelt ze in een interview met Elle.

"Ik geniet van het gevoel dat seksueel zijn mij geeft, maar ik treed niet op voor mannen. Ze moeten zichzelf niet op de borst kloppen vanwege de keuzes die ik maak in mijn carrière, want hen plezieren is niet mijn doel", licht ze toe. "Ik denk niet dat een man die mij sexy vindt ook mijn album gaat kopen dus het helpt mij niet", aldus de zangeres.

Cyrus, die in haar tienerjaren doorbrak in de Disney-serie Hannah Montana, speelde onlangs de rol van tieneridool Ashley O. in de serie Black Mirror. In de aflevering staat het gebrek aan keuzevrijheid en onafhankelijkheid van de popster centraal. De zangeres geeft toe dat de rol dichtbij haarzelf staat. "Dat personage ben ik", zegt Cyrus over de aflevering. "Ik voelde me regelmatig zoals Ashley O. en tijdens het maken van mijn nieuwe album nog steeds weleens."

Cyrus vertelt in het interview dat ze meerdere keren therapie heeft geprobeerd om te leren omgaan met haar problemen die worden veroorzaakt door haar beroemdheid. "Ze behandelden me als ieder ander en zeiden me dat ik waarschijnlijk paranoïde word door het roken van wiet. Ik denk dan: nee ik word paranoïde, omdat mensen drones in mijn tuin plaatsen", aldus de zangeres.

Cyrus komt later dit jaar met de nieuwe plaat She Is Miley Cyrus, bestaande uit drie ep's. Het eerste deel, She Is Coming, verscheen in mei. De eerste single van het project is Mother's Daughter.