Beyoncé is te horen op het soundtrackalbum van The Lion King dat ze zelf heeft geproduceerd en samengesteld. Dat heeft Disney bekendgemaakt via sociale media.

Eerder werd al bekend dat Beyoncé haar stem zou lenen aan leeuwin Nala en dat ze met het team van componist Hans Zimmer aan muziek voor de film heeft gewerkt. De zangeres is ook de uitvoerend producent en curator van het album dat de naam The Lion King: The Gift draagt en op 19 juli verschijnt.

Voor de plaat selecteerde Beyoncé internationale artiesten die nieuwe liedjes hebben opgenomen, geïnspireerd door de film met een Afrikaans geluid. Beyoncé zelf nam het lied Spirit op dat op woensdagochtend werd uitgebracht en ook in een belangrijke scène in de film te horen is.

Spirit is het eerste solowerk van Beyoncé sinds haar album Lemonade in 2016 verscheen. Sindsdien nam ze nog wel een plaat op met haar echtgenoot Jay-Z en was ze te horen op samenwerkingen met Ed Sheeran, DJ Khaled en Eminem.

The Lion King is vanaf 17 juli in de Nederlandse bioscopen te zien.