Melanie C treedt op 28 juli op in de Amsterdamse poptempel Paradiso. De Spice Girl betreedt het podium samen met Sink The Pink tijdens het eerste weekend van Amsterdam Pride.

Melanie Chisholm, zoals de Spice Girl voluit heet, is momenteel op tour met het lhbt-collectief Sink The Pink dat feesten organiseert. Ze treden op bij pride-evenementen door heel Europa, waaronder in Berlijn en Londen.

Op zondag 28 juli geeft de popster eerst een show op Milkshake Festival en later op de avond is ze te zien in Paradiso. De organisator spreekt van een unieke show waarin ook de hits van de Spice Girls voorbijkomen.

Melanie C toerde vóór de reeks shows met Sink The Pink nog langs grote zalen in het Verenigd Koninkrijk met de Spice Girls. Mel B kondigde aan het einde van het laatste concert aan dat ze ook in Australië gaan optreden, maar dit is nog niet bevestigd. Het is ook nog niet duidelijk of de meidengroep in Europa gaat toeren.

Amsterdam Pride duurt van 27 juli tot en met 4 augustus. Op zaterdag 3 augustus vindt de botenparade Canal Parade plaats. Op 4 augustus is op de Dam een slotconcert te zien.