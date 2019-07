In het Gelderse Beuningen vond afgelopen weekend de zesde editie plaats van festival Down The Rabbit Hole, dat headliners had als De Staat, Rosalía en Thom Yorke. NU.nl zet een aantal recensies op een rijtje.

De Gelderlander over De Staat: 'Optreden mondde weer uit in zinderende zegetocht'



"Een optreden van De Staat, al jaren kind aan huis bij de culturele vrijstaat in Beuningen, op Down The Rabbit Hole mondde alweer uit in een zinderende zegetocht. Niet alleen bewoog het publiek van laag naar hoog, maar ook sloeg tijdens Witch Doctor een groep fanatieke fans weer aan het rondjes rennen. Het was een fysiek eerbetoon aan een Nederlandse rockformatie die opnieuw zijn internationale allure toonde. (...) De Staat bracht hoofden op hol met een dynamische, extraverte en strakke set vol furie. Andere acts op het vrijdagse hoofdpodium verbleekten bij De Staat."

De Volkskrant over Thom Yorke: 'Een van de sterkste festivalshows van afgelopen jaren'

"Zijn show begint vervreemdend, met naargeestig schurende geluiden én benevelende beelden op de projectieschermen. Alsof Yorke wil dat het publiek bij hem ook echt een nieuwe start maakt, en de muziek van de voorgaande dagen uit de oren laat vloeien. (...) Met zijn gepijnigde voordracht, gekoppeld aan woeste elektronica en duistere dub, lijkt Yorke soms een kruising tussen Massive Attack en Nick Cave. Maar eigenlijk is Yorke onvergelijkbaar, en dat is zijn optreden op DTRH ook. Of je nu van zijn eigenaardige, in sommige ogen misschien wat overdreven theatrale muziek houdt of niet: Yorke doet iets met je. (...) Meestal zijn festivalshows al eerder te zien geweest in de Ziggo Dome of een andere grote popclub, maar Yorke levert rond de Groene Heuvels een prachtige première af. En een van de sterkste, want diepgravendste festivalshows van de afgelopen jaren."

3voor12 over Rosalía: 'Ze brengt het mooiste van verschillende werelden samen'

"De vorige keer dat ze in Nederland speelde, was nog als onderdeel van een virtuoos ensemble op de Flamenco Biënnale. Die traditionele flamenco is nog altijd wel te horen op haar geweldige experimentele popplaat El Mal Querer, maar dan wel ondergedompeld in abstracte elektronica. Door het vervolgens in de reggaetonhoek te zoeken en twee hits uit te brengen met J. Balvin, lijkt ze nu ook de stap richting de mainstream te kunnen zetten. In dit optreden brengt ze het mooiste van al die werelden samen: die vier zangeressen op links vormen een prachtig melodramatisch flamenco-koor, dat ook fel gesyncopeerd in de handen klapt. De geweldige uithalen van Rosalía zelf worden onderstreept door temperamentvolle akoestische gitaren, maar ook samples van messengeschal en gebroken glas. En dat alles is vormgegeven als een grootse popshow."

