De Amerikaanse formatie Village People dreigt André Rieu met een rechtszaak, maar volgens de zoon van de orkestleider berust de woede op een misverstand.

"De groep Village People is door onenigheid uit elkaar gegaan. Een aantal voormalige leden is nu lid van de groep Kings of Disco. Zij treden op tijdens de Vrijthofconcerten", aldus Pierre Rieu in een reactie aan Limburg1.

Eerder viel in de media te lezen dat Rieu tijdens zijn concerten op het Vrijthof wordt vergezeld door de Village People. Toen de groep daar echter kennis van nam, werd een verklaring op sociale media gezet. Daarin verlangde de groep excuses van Rieu, anders zouden er juridische maatregelen genomen worden.

"De mensen die met Rieu optreden zijn weliswaar voormalig leden van Village People, maar niemand van hen maakte deel uit van de originele bezetting", aldus een woordvoerder van de Amerikaanse formatie, die wereldberoemd werd met hits als Y.M.C.A., Macho Man en In the Navy.

'André noemt ze 'Vriethof people''

Tot een rechtszaak hoeft het volgens het kamp-Rieu dus helemaal niet te komen: "André noemt ze Kings of Disco of de 'Vriethof people'. Daarom is aanklagen voor fraude niet aan de orde", vervolgt Pierre Rieu.

Ook de Kings of Disco laten op sociale media weten dat ze niet de Village People genoemd willen worden: "Tag ons in foto's als Kings of Disco, Former Members of Village People."

Rieu staat op meerdere data in juli op het Vrijthof. De Village People maken later dit jaar hun opwachting in Nederland.