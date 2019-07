Er zijn maar weinig popsterren die door de jaren heen zoveel gezichten en muziekstijlen hebben laten zien als Christina Aguilera, die maandag optreedt in Nederland. De zangeres die samen met Britney Spears als tienerster doorbrak via The Mickey Mouse Club, ontpopte zich in de jaren daarna tot retro pin-upgirl en futuristische electropop-zangeres. NU.nl blikt per album terug op haar vele gedaanteverwisselingen.

Christina Aguilera (1999)

Het was onlangs alweer twintig jaar geleden dat Aguilera haar eerste hit scoorde met de single Genie In A Bottle. De hoogblonde zangeres verschijnt in een simpel naveltruitje met een nog vrij onschuldige uitstraling in de videoclip. De volgende singles What A Girl Wants en Come On Over (All I Want Is You) zijn in dezelfde bubblegum-popstijl die eind jaren negentig hoogtij vierde. In de Amerikaanse hitlijsten behalen alle drie deze singles de eerste plaats.

Stripped (2002)

In 2001 maken we kennis met een uitdagender en meer seksueel imago van de zangeres als ze met Pink, Mya en Lil' Kim het lied Lady Marmelade voor de film Moulin Rouge opneemt. Het blijkt nog maar een voorproefje van wat we voorgeschoteld krijgen met de single Dirrty. Met beduidend meer make-up, minder kleding en een groep bezwete mannen zonder shirt om haar heen, voert ze een choreografie op die weinig aan de verbeelding overlaat. De beelden zorgen voor veel ophef, vooral in Amerika, waar de single ook geen groot succes wordt.

De zangeres laat zich echter ook van een gevoeligere kant zien. Zo brengt ze de ballade Beautiful uit, over het leren houden van jezelf. In de video zien we onder meer twee zoenende jongens, een man die zich verkleedt als vrouw en een meisje dat strijdt tegen anorexia. Met de pop-rock van single Fighter laat ze haar strijdbaarheid en onafhankelijkheid zien terwijl ze zich in het r&b-nummer Can't Hold Us Down als feminist profileert.

Back To Basics (2006)

Na Stripped neemt Aguilera ruim de tijd om een nieuwe plaat in elkaar te zetten en dat wordt Back To Basics, een ode aan de muziek van weleer. De zangeres mengt pop met invloeden van jazz en soul uit de jaren twintig tot en met vijftig en meet zichzelf een bijpassend uiterlijk aan met platinablond haar. De eerste video voor Ain't No Other Man speelt zich af in een nachtclub, terwijl ze het verhaal van Hurt vertelt in een klassiek circus.

Voor de single en video van Candyman vermenigvuldigt Aguilera zich om met blond, zwart en rood haar een imitatie te doen van The Andrews Sisters, compleet met matrozenpakjes. In andere scènes profileert ze zich als een klassieke pin-upgirl. De tour voor het album was overigens de laatste keer dat Aguilera naar Nederland kwam voor een concert.

Bionic (2010)

Na een uitstap naar het verleden richt Aguilera zich op de toekomst met Bionic. De zangeres gooit het weer over een volledig andere boeg en komt op de proppen met een futuristisch klinkend elektronisch popalbum. Hoewel de eerste jaren van Aguilera's carrière werden gekenmerkt door commerciële successen, luidt het album Bionic een minder succesvolle periode in. Voor de eerste single Not Myself Tonight, dat nog een aardig hitje wordt, neemt ze wederom een video op die de tongen losmaakt. Ze verschijnt in leer en latex en hanteert een zweepje. Critici concluderen dat het moederschap (Aguilera beviel in 2008 van zoontje Max) haar controversiële kant niet heeft veranderd.

De rest van de plaat wordt door een meerderheid van de recensenten echter niet goed ontvangen. Aguilera beweert zelf enkele jaren later in een interview met Billboard dat het gebrek aan succes valt te wijten aan het feit dat Bionic haar tijd vooruit was. Fans van de zangeres gebruiken de hashtag 'Justice for Bionic' (gerechtigheid voor Bionic, red.) nog regelmatig op Twitter.

Lotus (2012)

Voor Aguilera's standaard keert ze ditmaal vlot terug met een volgende plaat, terwijl ze in de tussentijd ook nog met Cher in de film Burlesque te zien is. Slechts twee jaar na Bionic brengt ze het album Lotus op de markt. Waar ze eerder probeerde een nieuwe trend te zetten, volgt ze dit keer de trend van dance-pop waarmee ze hoopt wederom de hitlijsten te veroveren.

Ze weet het tij in haar carrière echter niet te keren. De wederom sexy single Your Body haalt de hitlijsten internationaal wel, maar er worden geen vervolgsingles uitgebracht na tegenvallende verkoop van het album.

Liberation (2018)

Na Lotus verdwijnt Aguilera voor langere tijd van de radar als artieste, tot ze in 2016 een liedje opdraagt aan de slachtoffers van de beschieting in een club in Orlando en bijdraagt aan de soundtrack van de Netflix-serie The Get Down. Fans krijgen weer hoop dat er een zesde album van de zangeres aankomt en dit gebeurt in 2018, zes jaar na Lotus.

Aguilera zou zichzelf niet zijn als ze niet weer met een volledige make-over begint. In de video voor de op hip-hop gerichte single Accelerate verschijnt ze in enkele scènes ogenschijnlijk zonder make-up. Hoewel het met de hitlijsten niet echt meer wil lukken, wordt Liberation door recensenten wel positiever ontvangen. Vooral het duet Fall In Line met Demi Lovato ontvangt lof. Op deze plaat richten de dames zich direct tot jonge meisjes en ze drukken hen op het hart dat ze hun lichaam en ziel niet verschuldigd zijn aan de man.

Aguilera heeft zich door de jaren heen ontpopt als popster met vele gezichten die het aandurft risico's te nemen en verschillende muziekstijlen uit te proberen, met wisselend succes. De zangeres keert na dertien jaar terug in Nederland met een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome als onderdeel van de X-tour.