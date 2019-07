Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ed Sheeran, Bruno Mars & Chris Stapleton - BLOW

Ed Sheeran brengt op 12 juli zijn nieuwe plaat vol samenwerkingen uit. Nadat hij eerder al liedjes lanceerde met Justin Bieber en Khalid, is het nu de beurt aan Bruno Mars en countryzanger Chris Stapleton. Samen namen ze het rocknummer BLOW op. Het is overigens niet de enige nieuwe plaat van Sheeran die in de afspeellijst van deze week staat. Ook zijn akoestische duet Best Part Of Me met zangeres Yebba staat erin.

Beluister het nummer hier

Post Malone & Young Thug - Goodbyes

Post Malone brak in 2017 groots door dankzij de hit Rockstar en behaalde daarna successen met nummers als Psycho en Better Now. Met twee albums op zijn naam werkt hij momenteel aan een opvolger, die overigens nog geen titel heeft. Eind vorig jaar verscheen wel al de eerste single Wow. Nu is ook de nieuwe plaat Goodbyes, een samenwerking met collega-rapper Young Thug, een feit.

Beluister het nummer hier

Jason Derulo & Farruko - Mamacita

R&b-zanger Jason Derulo viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. De zanger brak in 2009 door met hits als Watcha Say en In My Head. In de jaren die volgden, is hij nooit gestopt met het bestormen van de hitlijsten. Ook platen als Talk Dirty, Want To Want Me en Swalla werden grote successen. Derulo heeft sinds 2015 geen album meer uitgebracht, maar hij blijft wel nieuwe singles delen. Zijn nieuwste wapenfeit heet Mamacita en is een samenwerking met rapper Farruko uit Puerto Rico.

Beluister het nummer hier

Jaden & Willow - Summertime in Paris

Jaden, zoon van acteur Will Smith, treedt in de voetsporen van zijn vader. Naast zijn werk als acteur brengt hij ook muziek uit. Zijn tweede plaat Erys is 5 juli verschenen en hierop staat ook een duet met zijn zus Willow, die zelf eens een hit scoorde met Whip My Hair. Broer en zus Smith zingen elkaar toe op een zomerse plaat die zich afspeelt in de Franse hoofdstad Parijs.

Beluister het nummer hier

Rosalía - Millionària

De in de omgeving van Barcelona opgegroeide Spaanse zangeres Rosalía timmert internationaal flink aan de weg. Ze werd aan het begin van 2019 door enkele grote muziekbladen al de belofte van het jaar genoemd. In Spaanstalige landen scoorde ze al hits met liedjes als Aute Cuture, Malamente en Con Altura. De zangeres toert momenteel over de hele wereld en staat op zondag 7 juli op het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole, waar ze ongetwijfeld de nieuwe single Millionària zal zingen.

Beluister het nummer hier