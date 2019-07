Willemijn Verkaik zou graag Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. De zangeres, die tot nu toe vooral in musicals speelde, kijkt ernaar uit haar horizon te verbreden.

"Ik zou dat wel gaaf vinden, ook omdat ik uit die popwereld kom en intussen door het theatervak ook wel weet wat een goede performance is", vertelt Verkaik in gesprek met de Volkskrant.

"Sinds Anouk is de kwaliteit van de inzendingen verbeterd en er wordt intussen ook anders tegen het Songfestival aangekeken. Dus ik zeg gewoon: ja, het staat op mijn wensenlijstje", aldus de musicalster.

Verkaik werkt vooral in het buitenland; zo was ze te zien in de Duitse musicals We Will Rock You, Wicked en Aida. De zangeres stond ook op Broadway in de de Amerikaanse versie van Wicked.

Verkaik was destijds vooral overweldigd dat ze in New York mocht spelen. "Totdat iemand tegen me zei dat het volkomen logisch was dat ik daar stond. Dat over jezelf zeggen, kan als divagedrag overkomen, maar je kunt ook denken: ja, hallo, ik heb er hard genoeg voor gewerkt."

De zangeres is in het komende theaterseizoen weer in Nederland te zien. Verkaik speelt dan de rol van Miss Hannigan in de musical Annie.