Taylor Swift is boos over het doorverkopen van haar voormalige platenmaatschappij Big Machine Records. Het label werd overgenomen door ondernemer en manager Scooter Braun. De zangeres vindt het afschuwelijk dat de rechten van haar muziek nu in zijn handen liggen.

Swift tekende op vijftienjarige leeftijd bij de maatschappij die toen net werd opgezet door Scott Borchetta. De zangeres bracht haar zes albums, inclusief Reputation uit 2017, uit bij het label. Dit jaar maakt ze de overstap naar Republic waar singles ME! en You need to calm down verschenen.

Swift liet de rechten voor haar muziek achter bij voormalig label

Swift legt in een uitgebreide verklaring op Tumblr uit waarom ze niet de rechten over haar eigen muziek heeft. "Ik ben al jarenlang bezig om de eigenaar van mijn muziek te worden. Bij Big Machine Records gaven ze me de kans om één album 'terug te verdienen' elke keer dat ik een nieuwe uitbreng", schrijft ze over de plannen van Borchetta.

"Ik ben weggegaan, omdat ik wist dat Borchetta het label en daarmee mijn toekomst ging verkopen, zodra ik zou tekenen. Ik heb de moeilijke keuze gemaakt om mijn verleden, en daarmee de muziek die ik heb geschreven en de videoclips die ik bedacht en zelf financierde, daar achter te laten", legt ze uit.

'Scooter Braun pestte mij en mijn muziek is nu zijn eigendom'

De popster geeft toe geschrokken te zijn dat Braun, manager van onder anderen Justin Bieber en Ariana Grande, degene is die de platenmaatschappij heeft overgekocht. "Ik kan alleen maar denken aan zijn onophoudelijke en manipulatieve pesterijen", schrijft ze. Ze noemt voorbeelden waarbij Braun zich mengde in Swifts ruzie met Kanye West en Kim Kardashian.

"Het komt erop neer dat mijn muzikale nalatenschap nu in handen ligt van een man die al eerder heeft geprobeerd mij naar beneden te halen", vat ze de situatie samen. "Dit is het ergste wat had kunnen gebeuren. Dit gebeurt er als je op je vijftiende een contract tekent bij iemand voor wie 'loyaliteit' slechts een contractueel concept is", schrijft ze over haar voormalige platenbaas.

Swift sluit haar betoog af met een waarschuwing aan jonge artiesten. "Hopelijk lezen zij dit en leren ze hoe ze zich beter moeten beschermen in onderhandelingen. Je verdient het om eigenaar te zijn van de kunst die je maakt."

Borchetta heeft inmiddels een verklaring gegeven op de website van Big Machine Records. Hij stelt dat hij Swift wel op de hoogte had gesteld van de deal. Ook beweert hij dat Swift wel degelijk de kans heeft gekregen om zelf eigenaar te worden van de rechten. "Als ze het contract had getekend, had ze per direct de rechten voor 100 procent gekregen", stelt hij.

Swift brengt op 23 augustus haar nieuwe plaat Lover uit.