Kylie Minogue heeft bij het Britse festival Glastonbury samen opgetreden met Coldplay-zanger Chris Martin. De Australische zangeres bedankt hem daarmee voor zijn steun toen de zangeres in 2005 af moest zeggen voor het festival wegens haar gezondheid.

Minogue zou dat jaar als een van de hoofdartiesten op het festival optreden als onderdeel van haar Showgirl-tour, maar moest verstek laten gaan nadat er borstkanker bij haar werd geconstateerd.

Veertien jaar later werd de zangeres wederom geboekt door de organisatoren van Glastonbury en dit keer kon haar optreden wel doorgang vinden. De zangeres vertelde het publiek hoe ze in Australië de optredens volgde en zag hoe andere artiesten als steun haar nummers vertolkten op het festival.

"Ik heb een van deze artiesten gevraagd of hij me bij dit bijzondere moment wil vergezellen om het lied samen te doen. Hij stemde toe en sluit zich aan bij mijn band", aldus de zangeres voordat Chris Martin het podium betrad om samen haar hit Can't get you out of my head te zingen. Martin zong dit lied met zijn band Coldplay tijdens de editie in 2005. Ook Nick Cave mocht het podium delen met de 51-jarige Australische. Samen zongen zij het duet Where the wild roses grow.

Minogue hervatte eind 2006 haar tour nadat ze genezen was verklaard. De zangeres, bekend van hits als Spinning around, All the lovers en Love at first sight, bracht haar recentste album Golden uit in 2018.