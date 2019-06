Drie organisatoren van het festival Vestiville in het Belgische Lommel zijn opgepakt op verdenking van onder meer oplichting. Vrijdag ontstond chaos toen bleek dat het festival niet door zou gaan.

Dat melden Belgische media zaterdag. Belgische justitie zegt tegen VTM dat drie mensen worden ondervraagd door de politie. Het drietal zou vrijdagavond door de politie zijn meegenomen, nadat was gebleken dat het festival, dat vrijdag zou aanvangen tot en met zondag zou duren, geen doorgang kon vinden en vijftienhonderd mensen voor de ingang werden geweigerd.

Naast oplichting wordt het drietal verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Tot bekentenissen zou het nog niet zijn gekomen.

Nadat bezoekers van Vestiville vrijdag uren in onzekerheid hadden gewacht, stormde een groep het lege festivalterrein op en moest de politie in actie komen om het terrein leeg te krijgen. Een aantal mensen zou brandblussers hebben leeggespoten, bier uit de tapkranen hebben gedronken en kasten hebben opengebroken. Het Belgische VRT toonde vrijdagavond beelden van de chaos.

Voor Vestiville stonden verschillende grote urban- en hiphopartiesten geboekt. Zo waren ASAP Rocky, Cardi B, Dru Hill, Ja Rule en Meek Mill aangekondigd.

Eerder al onzekerheid over festival

Er was al eerder onzekerheid over de doorgang van het driedaagse festival, dat per dag 35.000 mensen verwachtte. Er zouden problemen van "administratieve aard" zijn opgetreden, zo werd gemeld aan HLN, maar de organisatie achtte het "zeer onwaarschijnlijk" dat het festival zou worden afgeblazen.

"Het gaat allemaal over materialen die al op andere festivals gebruikt zijn, maar waarvan het papierwerk blijkbaar niet 100 procent juist gebeurde", liet de organisatie donderdag weten aan HLN. "Mogelijk moeten we een bepaalde weide kleiner maken of aanpassingen aan podia doorvoeren."

In de uitzending van VRT blijkt onder meer dat de EHBO niet op orde was. In de opvangtent zou het warmer zijn geweest dan in de buitenlucht, waarmee de veiligheid van bezoekers niet kon worden gegarandeerd.

Gekochte kaarten zullen worden vergoed

"Productie en leveranciers hebben alles gegeven om Vestiville mogelijk te maken", schreef de organisatie vrijdag om 17.25 uur als toelichting op sociale media. "De camping blijft voorlopig open en er wordt in overleg met de gemeente een georganiseerde festivaluittocht georganiseerd."

Via Festicket en Eventbrite zullen gekochte tickets worden terugbetaald. Ook worden er maatregelen genomen om de bezoekers veilig thuis te krijgen en is er eten en drinken voor hen geregeld.

Op sociale media wordt het mislukte festival inmiddels vergeleken met het beruchte Fyre Festival, dat in 2017 plaats had moeten vinden op de Bahama's en op het laatste moment werd afgelast. Duizenden bezoekers, die extreem hoge bedragen hadden betaald voor tickets, werden gedupeerd. Rapper Ja Rule, die als artiest was aangekondigd voor Vestiville, was zelf betrokken bij de organisatie van Fyre Festival.