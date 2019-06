Na hun debuutsingle Als het avond is zijn Suzan & Freek terug. Blauwe dag is de opvolger van het nummer dat al 29 weken in de Top 40 staat en ook de nummer 1-positie beklom. “Men was toe aan nieuwe muziek van ons.”

In de voorbereiding op het optreden op Concert at Sea van vrijdagavond, leest Freek Rikkerink (26) nog maar eens de reacties op Blauwe dag door. Het stel speelde de single al vijf avonden tijdens de clubtour, maar donderdagavond was dat voor het eerst out in the open. "De reacties zijn louter positief. We krijgen zelfs al berichten dat het bij mensen voor een bepaalde herkenning zorgt en dat ze zich ermee kunnen identificeren. Dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen", zegt Freek in gesprek met NU.nl.

Ook de radiozenders pakken het nummer direct op. Radio 2 riep de single zelfs al uit tot Topsong. "Dat hadden we helemaal niet verwacht." Freek moet daarnaast bekennen dat het nummer eigenlijk helemaal niet voor de radio is geschreven. "Het is wel meer een radiosong dan Als het avond is, maar we hebben het niet met die intentie gemaakt. We willen er voor 200 procent achter staan en dat doen we bij Blauwe dag. Het schrijven ging ook heel soepel en we hoefden maar weinig te schaven. Dat zegt vaak al iets over het nummer als het zo vanzelf gaat. Als je het voelt, is het goed. Een blauwdruk voor een hit bestaat ook niet. Als we die hadden, waren we vast al eerder doorgebroken", is Freek eerlijk.

'Je moet er voor elkaar zijn, ook als je even niet zo lekker in je vel zit'

Het idee voor het nummer ontstond onderweg in de auto, omdat het stel het over 'Blue Monday' had. "Suzan en ik raakten aan de praat over het leven en dat het momenteel zo goed met ons ging. Ook wij hebben onze mindere momenten gekend en wij wilden daar graag een nummer over schrijven. Want je moet er voor elkaar zijn, ook als je even niet zo lekker in je vel zit."

Met Suzan Stortelder (27) is Freek al sinds zijn tienerjaren een liefdeskoppel. Ze zijn woonachtig in Weesp en genieten met volle teugen van alle dingen die op hun pad komen. Dat ze nu te kampen hebben met hoge verwachtingen door Als het avond is, legt hun geen druk op. "We proberen er zo rustig mogelijk onder te blijven. Als het avond is is een enorme hit geworden, maar wie weet lukt het nu niet meer. Dan was het in ieder geval mooi zolang het duurde. Maar door de positieve reacties op Blauwe dag krijgen wij juist meer energie om nieuwe muziek te maken."

'Het moment van minderen komt nog'

Die nieuwe muziek moet uitmonden in een debuutalbum. Het wachten daarop is mogelijk nog tot het einde van het jaar. Suzan & Freek blijven ondertussen dankbaar. "Wij komen uit een situatie waarin de luxe ontbrak en wij geen kaarten voor een optreden verkochten. Het gaat nu heel goed en daar moeten we zo lang als mogelijk van genieten. Het moment van minderen komt nog", is Freek zich bewust.

Het nummer Blauwe dag heeft wel wat weg van een zomerhit. "Daarom is de zin 'Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil, nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag' ook mijn favoriete passage. We hebben het tegenwoordig allemaal heel druk en hebben het nodig om af en toe ons hoofd leeg te maken. Hopelijk helpen wij de mensen daarmee met Blauwe dag."