Bastiaan Ragas, die eerder deel uitmaakte van de jongensgroep Caught in the Act en ook meespeelde in enkele musicals, kon na het overlijden van zijn broer Roef in 2007 geen muziek meer maken. Na een wereldreis met zijn gezin in 2018, lukt hem dat weer wel.

"Ik ben sinds de reis in elk geval een stuk meer ontspannen. Het heeft me lichter gemaakt", vertelt Ragas (47) in gesprek met Libelle. De acteur en presentator zegt vaker achter de piano te kruipen en voelt zich vrij om te spelen.

Na het overlijden van zijn broer, die ook actief was als acteur, kon Ragas geen muziek meer maken. "Omdat daar een zekere mate van vrijheid voor nodig is; ruimte in je hoofd. Ik kon nog wel in een theater staan en liedjes zingen. Maar echt muziek maken, zelf schrijven en écht zingen, daarvoor voelde ik me veel te benauwd. Het verdriet heeft me tien jaar lang beklemd en verzwaard."

Na de wereldreis, die zijn vrouw en vier kinderen door onder meer Mongolië en Zimbabwe voerde, zijn die gevoelens minder sterk geworden. "Ik ontken het verdriet niet. Het is er nog steeds, maar ik draag het nu op een manier waardoor het me niet meer in de weg zit."

Ragas is weer pianolessen gaan nemen en muziek gaan schrijven. "Ik ben net terug uit Hamburg waar ik met een paar heel goede producers muziek heb gemaakt."