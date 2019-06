Popgroep de Vengaboys komt vrijdag met een nieuw album, waar akoestische versies van hun eigen hits op te horen zullen zijn.

Op Vengaboys Unplugged #1's zullen onder meer de nummers We're Going to Ibiza, Ukelele en Boom Boom Boom Boom akoestisch te horen zijn. Hoeveel nummers het album precies gaat tellen, is niet bekend.

De titel van het album verwijst naar nummer één-hits, maar waarschijnlijk zal het meer nummers tellen dan alleen de Nederlandse topnoteringen. Alleen We're Going to Ibiza en Boom Boom Boom Boom kwamen op de eerste plek in de Top 40 te staan. Kiss (When the Sun Don't Shine) en We Like to Party (The Vengabus) waren andere grote hits, elk goed voor de tweede plek.

De Vengaboys is een van de succesvolste Nederlandse muziekgroepen aller tijden. Met name eind jaren negentig was het viertal populair. Ze treden nog regelmatig op en kwamen onlangs nog in het nieuws vanwege protesten in Oostenrijk: demonstranten tegen de extreemrechtse politiek gebruikten We're Going to Ibiza eind mei als lijflied.