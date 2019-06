In de videoclip van Heaven, het nummer met Chris Martin dat op het postuum verschenen album TIM staat, zijn privébeelden van Avicii te zien die zijn opgenomen tijdens een vakantie van de dj.

De beelden zijn gemaakt door zijn goede vriend Levan Tsikurishvili, die ook de documentaire Avicii: True Stories regisseerde. In de clip worden beelden getoond van de reis die het tweetal maakte op Madagascar in 2016, kort na het laatste optreden dat de dj gaf op Ibiza.

Tsikurishvili vertelt in het bijschrift van de video dat hij zich de reis nog goed kan herinneren. "We praatten over alles, lachten, speelden Monopoly en ontdekten het hele eiland."

2,5 jaar later is de regisseur naar Madagascar teruggekeerd om deze herinneringen weer op te halen. De clip stelde hij samen met beelden die hij maakte met zijn smartphone en ongebruikt materiaal van de documentaire True Stories. Ook maakte hij 3D-animaties om scènes uit te beelden waarvan hij geen videomateriaal had. In de video is te zien dat Avicii (echte naam Tim Bergling) gitaar speelt, maki's aait en over het strand wandelt.

Dj overleed tijdens vakantie in Oman

Avicii overleed in april 2018 tijdens zijn vakantie in Oman. Hoewel de exacte doodsoorzaak nooit naar buiten is gebracht, liet zijn familie na zijn overlijden weten "dat hij niet meer verder kon".

De succesvolle dj had moeite met de druk die met zijn levensstijl gepaard ging en liet meerdere malen weten niet gelukkig te zijn.