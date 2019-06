Phil Collins stond donderdagavond met zijn Still Not Dead Yet-tour in het Goffertpark in Nijmegen en recensenten zijn gemengd enthousiast over het concert. De zanger moest het hele optreden doorbrengen in een stoel omdat hij problemen met zijn rug en zijn voet had.

AD - 'Liftmuziek? Jazeker, maar dan wel van het allerhoogste niveau'

"Het zit Collins op zijn oude dag niet mee. Nog niet dood, inderdaad. Maar wie hem op zijn zetel - sjaal om de nek gesnoerd - hoort worstelen met openingssong Against All Odds, heeft toch de neiging voor de zekerheid even zijn pols te voelen. (...) Hij warmt op met Throwing it All Way, maar imponeert dan met het gloedvolle schuifelnummer Follow You Follow Me. Liftmuziek? Jazeker, maar dan wel van het allerhoogste niveau. (...) Geen Mama of Land of Confusion helaas, wel het kleine Seperate Lives en de onvermijdelijke Motown-cover You Can't Hurry Love. Collins redt zich er, behalve op zijn stok vooral leunend op zijn vier achtergrondzangers, keer op keer op het nippertje uit."

Trouw - Twee sterren

"Als op een zeker moment de schermen geen livebeelden van het podium meer tonen, maar oude foto’s van Collins, en de band ter begeleiding een niemendalletje inzet, klinkt de titel van de tour ineens eerder pijnlijk dan grappig: is dit nog een concert, of toch eerder een nostalgische dia-avond? (...) Uiteindelijk ontstaat er toch nog sfeer, als de schemering invalt, Collins In The Air Tonight inzet, en de beroemde drumbreak uit dat nummer over het Goffertpark dondert. Maar dan naderen we het einde van de avond alweer. Wat er na het concert vooral in de lucht hangt, is het gevoel dat deze popster toch een beetje op zijn retour is."

RTL Boulevard - 'Ontroerde Phil'

"Maar zijn fans zijn hem duidelijk niet vergeten en het was prachtig om te zien hoe zijn publiek met tranen in hun ogen de met wandelstok strompelende superster onthaalde, en het ontroerde Phil ook. (...) De geest wilde nog wel en de stem was wat minder krachtig dan vroeger maar nog steeds herkenbaar. Het is vooral het lichaam van Phil dat niet meer zo meewerkt."

De Volkskrant - Drie sterren

"Zou zijn gezien alle ongemakken toch wel verrassende tournee bedoeld zijn geweest als therapie? Om Collins er mentaal gewoon weer bovenop te helpen, na jaren van ellende? Mocht dat zo zijn, dan moet deze publiekelijke zelfhulpsessie hem echt hebben gesterkt. (...) Natuurlijk, de liedjes klinken soms wat gedateerd, al is de uitvoering van de Genesis-song Follow You, Follow Me etherisch en bijna psychedelisch. Maar Phil Collins in Nijmegen is meer dan een popconcert. Het is een blootstelling aan de sterfelijkheid van roem en popglorie, die op een wonderlijke manier ook troostrijk is."

